Банк Хоум Кредит – партнер акции «Час Земли» в России

Банк Хоум Кредит стал партнером акции «Час Земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке Минприроды России и Правительства Москвы. В этом году «Час Земли» пройдет в России в одиннадцатый раз

Банк Хоум Кредит стал партнером акции «Час Земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке Минприроды России и Правительства Москвы. В этом году «Час Земли» пройдет в России в одиннадцатый раз.

«Час Земли» – международная акция, в ходе которой WWF предлагает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В России акция пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. В этот час WWF призывает задуматься об ответственности перед природой, роли человека в ее сохранении и решении глобальных экологических проблем. «Час Земли» 2019 – особенный для Всемирного фонда дикой природы, ведь в этом году WWF России исполняется 25 лет.

Банк Хоум Кредит солидарен с идеями акции. В банке активно развивают социальные проекты и проекты, связанные с заботой об окружающей среде.

• Мы выпустили карту из биоразлагаемого пластика «Зеленая Польза». По этой карте возвращается до 10% кешбэка у «зеленых» партнеров (1 балл = 1 рубль, в соответствии с программой лояльности «Польза»), и его можно отправлять на благотворительность, в том числе в фонд WWF.

• Мы не выбрасываем ненужную одежду, а отдаем ее в переработку или на благотворительность. Наш банк установил контейнер для сбора одежды рядом с Центральным офисом в Москве. Воспользоваться контейнером могут не только сотрудники банка, но и все жители микрорайона. Больше половины вещей идет на благотворительность (50-60%), около трети – на переработку. Оставшиеся вещи продают в благотворительных магазинах Charity Shop. Прибыль от продаж идет на финансирование программ благотворительного фонда «Второе дыхание».

• Мы участвуем в утилизации опасных отходов. Мы установили контейнеры для сбора использованных батареек в офисах банка в Москве, Томске и Обнинске. Воспользоваться контейнерами могут не только сотрудники банка, но и все желающие. Утилизировать батарейки нам помогает наш партнер, «Мегаполисресурс», на специальном заводе которого перерабатываются использованные батарейки.

• Мы экономим электроэнергию. Во всех собственных зданиях банка – в Москве и в Обнинске – уже несколько лет стоят энергосберегающие лампы. Сейчас мы последовательно меняем их на самые современные и энергоэффективные светодиодные светильники. Во всех собственных зданиях, а также во многих арендованных помещениях в разных городах России мы установили датчики движения на кухнях, в переговорных и санузлах. Свет включается только тогда, когда в помещениях находятся люди. Мероприятия, направленные на сокращение потребления электроэнергии, помогают нам экономить более 33 000 кВт электроэнергии в год, и это только в собственных зданиях банка в Москве и Обнинске.

«Нам близка философия заботы об окружающей среде и ответственного, обдуманного потребления. С этим связано и другое направление корпоративной социальной ответственности нашего банка – повышение семейной финансовой грамотности. Мы проводим деловые игры для детей и семинары для родителей, на которых рассказываем о разумном ведении бюджета и ответственном отношении к ресурсам. Это не только помогает укреплять бюджет и экономить деньги, но и сохранять природу», – комментирует Ирэн Шкаровская, начальник управления стратегических коммуникаций Банка Хоум Кредит.

«Безусловно, государство в ответе за состояние окружающей среды, – говорит Евгений Шварц, директор по природоохранной политике WWF России, − но постоянное перекладывание ответственности граждан и бизнеса исключительно на государство и является основной причиной обострения и отсутствия решения экологических проблем. Без экологической сознательности самих граждан, без поддержки со стороны бизнеса, никакие действия, направленные на защиту и сохранение природы, не будут успешными. Помогать ли сохранению редких видов животных, бережно ли использовать воду, тепло– и электроэнергию, принимать ли участие в сохранении старовозрастных лесов и заповедных территорий, − каждый решает сам, но важно помнить, что от каждого нашего решения зависит, будем ли мы дышать свежим воздухом, пить чистую воду, наслаждаться природным разнообразием и сохраним ли эти блага для наших потомков».