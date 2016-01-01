«Ренессанс Кредит» стал одним из самых эффективных и рентабельных банков по итогам 2018г.

«Ренессанс Кредит» стал одним из самых эффективных и рентабельных банков по итогам 2018 года​

«Ренессанс Кредит» стал одним из самых эффективных и рентабельных российских банков по итогам 2018 года. Согласно рэнкингам, подготовленным газетой «КоммерсантЪ», «Ренессанс Кредит» занял третье место в рейтинге по доходности активов https://im5.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/TEMA/2019/051M2/Самые%20эффективные%20банки.jpg и девятое место в рейтинге самых рентабельных банков https://im8.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/TEMA/2019/051M2/БАНКИ22.jpg среди сотни крупнейших российских кредитных организаций.​ ​

«Для банка возврат на акционерный капитал – это суть бизнеса и главный KPI. Поэтому мы уделяем данному показателю особое внимание, – отметил Алексей Левченко, председатель правления «Ренессанс Кредит». – Высокие позиции в рэнкингах по итогам прошлого года подтверждают эффективность нашей стратегии развития. В 2019 мы нацелены на дальнейший рост прибыльности и эффективности бизнеса «Ренессанс Кредит».

Для проведения расчетов аналитики «КоммерсантЪ» использовали данные рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2019 года. Для расчета рентабельности банков было взято отношение прибыли за 2018 к среднему объему капитала в 2018. Эффективность банков рассчитывалась как отношение прибыли за 2018 к среднему объему в 2018.