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    Португалия Украина обзор матча и мнение экспертов

    Сегодня, 17:25
    Эксперт канала Футбол 1 и Футбол 2 Вадим Евтушенко считает что сборная Украины хорошо сыграло в матче с Португалией в матче к отбору Евро 2020.

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    sv1969
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