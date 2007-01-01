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    Португалия Украина обзор матча Евро 2020 / Новости футбола

    Сегодня, 13:24
    Сборная Украины очень плохо сыграла в Португалии. За 90 минут игры не чего не смогли создать у ворот хозяев поля и нанесли только один удар в створ ворот Португальцев.

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    #1
    sv1969
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    Chernyi Lis
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