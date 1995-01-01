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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Фергюсон и жвачка за 450 тысяч фунтов / Новости футбола

    Сегодня, 21:27
    Жвачка, которую бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон жевал на своeм последнем матче в качестве наставника, на днях была продана на аукционе Ebay.

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