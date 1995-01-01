«Зетта Страхование» выступает страховым партнeром Международного Турнира Дальнобойщиков

Соглашение о партнeрстве между ООО «Зетта Страхование» и Международным Турниром Дальнобойщиков подписано 18 марта 2019 года в Москве

​Соглашение о партнeрстве между ООО «Зетта Страхование» и Международным Турниром Дальнобойщиков подписано 18 марта 2019 года в Москве.​ ​

В соответствии с условиями соглашения, специально для участников Турнира Дальнобойщиков компания «Зетта Страхование» запускает новый страховой продукт – страхование гражданской ответственности перевозчиков с рекуррентными ежемесячными платежами. Второй страховой продукт, который реализуется в рамках партнeрства, это стандартные годовые полисы страхования гражданской ответственности перевозчиков.​ ​

Организаторы Турнира Дальнобойщиков подчеркивают актуальность таких продуктов для сферы автомобильных грузоперевозок в целом.​ ​

По словам Антона Редько – основателя компании MUST Foundation OÜ (Эстония), которая является организатором Турнира Дальнобойщиков, партнeрство с компанией «Зетта Страхование» — это важный шаг в развитии Международного Турнира Дальнобойщиков:​ ​

“Нам, как организаторам, важно, чтобы сегмент автомобильных перевозок развивался, и мы особенно стремимся поддерживать и развивать микро-, малые и средние предприятия в этом сегменте. К сожалению, именно небольшие перевозчики не уделяют должного внимания страховым продуктам в организации и развитии бизнеса, в то время как крупные игроки рынка давно включили их в свой обязательный набор инструментов. Опрос перевозчиков показал, что существенная цена годовых страховок является стоп-фактором для малых и средних транспортных компаний. Чтобы снизить финансовую нагрузку и сделать страхование гражданской ответственности перевозчика доступным, мы запускаем «СТРАХОВАНИЕ ПО ПОДПИСКЕ» – полис с помесячной оплатой. Уверен, этот продукт найдeт своего потребителя!”​ ​

Международный Турнир Дальнобойщиков ставит своей целью развитие предпринимательской деятельности в сфере автомобильных грузоперевозок и считает страхование ответственности перевозчиков неотъемлемой частью эффективных бизнес-процессов в отрасли.​ ​

Согласно собственному исследованию организаторов Турнира, 12,5% из двух тысяч опрошенных водителей и владельцев транспортных компаний назвали повреждение груза при транспортировке одной из основных причин убытков перевозчиков. Регламент соревнований также предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика для участников Турнира в Лиге Профи и Лиге Чемпионов.​ ​

Компания «Зетта Страхование» в роли страхового партнeра ставит перед собой задачу решить эту проблему и сделать страхование ответственности перевозчиков доступным и комфортным даже для небольших транспортных компаний. Новый продукт ориентирован на потребности малого бизнеса и покрывает ущерб, нанесенный грузу в результате транспортировки.​ ​

«Для нашей компании партнерство с организаторами Международного Турнира Дальнобойщиков стало совершенно новым, но интересным опытом. В первую очередь, благодаря возможности протестировать инструменты геймификации для популяризации страхования в сегменте малого бизнеса. Мы ставим перед собой задачу по обеспечению качественной финансовой защитой небольших индивидуальных перевозчиков, для которых сегодня эта услуга фактически недоступна. Партнерство с Турниром – первый и важный шаг в этом направлении. Уверен, что наш опыт и профессиональные возможности создавать актуальные страховые продукты даже для узких сегментов малого бизнеса будут по достоинству оценены», – рассказал заместитель директора департамента федеральных партнерских продаж Никита Нечаев.​ ​

Международный Турнир Дальнобойщиков – это новое открытое состязание для водителей большегрузного транспорта. В России Турнир официально стартовал 1 февраля 2019 года.​ ​

Главные цели Турнира – развитие и популяризация профессии водителя-дальнобойщика и предпринимательства в сфере автомобильных грузоперевозок. Важной целью Турнира также является разработка автоматизированных систем повышения эффективности водителей.​ ​

Организатор Международного Турнира Дальнобойщиков – MUST Foundation OÜ (Эстония). Официальный представитель организатора на территории РФ – ИП Щербинина Е.М.​ ​