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    «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладу «Ренессанс Доходный»​

    Сегодня, 13:47
    «Ренессанс Кредит» с 16 марта 2019 года повысил ставки по вкладу «Ренессанс Доходный» в рублях. Теперь данный депозит на 6 и 9 месяцев можно открыть в отделении по ставке 7,25% годовых, а в интернет– или мобильном банке – по ставке 7,50%

    ​«Ренессанс Кредит» с 16 марта 2019 года повысил ставки по вкладу «Ренессанс Доходный» в рублях. Теперь данный депозит на 6 и 9 месяцев можно открыть в отделении по ставке 7,25% годовых, а в интернет– или мобильном банке – по ставке 7,50%.

    Минимальная сумма вклада в рублях – от 30 000 при открытии в отделениях и от 5 000 при открытии в интернет– и мобильном банке. Проценты по депозиту «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена. Есть льготные условия досрочного расторжения договора: до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,50% годовых, с 91-го до 180-го дня – по ставке 2,75%, со 181-го до 366-го дня – по ставке 3,50%, с 367-го до 549-го дня – по ставке 4,00%.

    «Ренессанс Доходный» также можно открыть на срок 91, 367, 400 и 550 дней. Размещение средств доступно в долларах США и евро. Подробные условия открытия вкладов представлены на сайте банка: https://rencredit.ru/contributions/

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