Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА Все блоги -

    Вильярреал – Зенит прогноз на матч

    13 марта 2019
    Всем привет. Прогноз на матч Вильярреал – Зенит. В первом матче Зенит уступил дома. На выезде будет сложно, но отступать не куда.

    https://youtu.be/orHt_xaJ-EM

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11