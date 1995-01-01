Целеполагание 2019: с чего начать? (от создателей ByeByeBadBoss)

Три года назад мы впервые начали проводить детальный анализ всего, что произошло с нами за год и ставить цели на будущий. С тех пор наша жизнь круто поменялась в лучшую сторону, став более осмысленной и интересной.

Мы решили сделать вам новогодний подарок и поделиться нашим личным комплексом инструментов, которые мы по крупицам собирали последние несколько лет. Большинство уже были неоднократно опробованы участникам коливинга Станция Смена https://vk.com/smenastation, и судя по отзывам – ещe как работают.

• Анализ прошедшего года

• Качаем мышцу желаний

• Целеполагание уровень «Бог»

Этим вебинаром мы откроем цикл лекций, где будем делиться нашим опытом создания успешного сезонного бизнеса и тем, как наконец-то начать «путешествовать, занимаясь любимым делом»!

Чтобы попасть на вебинар нужно записаться по ссылке ниже (после записи вы увидите ссылку, а еще получите уведомление за час до начала).

https://www.smenastation.com/webinar

Ждeм встречи и да прибудет с вами продуктивность! ✈

– Никита и Анастасия