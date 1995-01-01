Тото Winner 16 Израиль 05.01 – 06.01

1) 06.01 20:30 Бней Иегуда ТА – Хапоэль БШ х
2) 06.01 19:00 Ашдод – Хапоэль Раанана п2
3) 05.01 20:30 Бней Сахнин – Бейтар И х
4) 05.01 18:15 Маккаби Петах Тиква – Маккаби Хайфа п1
5) 05.01 18:00 Хапоэль Хайфа – Хапоэль Хадера п1
6) 05.01 16:00 Хапоэль КШ – Хапоэль ТА п1
7) 05.01 17:15 Алавес – Валенсия п1
8) 05.01 21:45 Уэска – Бетис х
9) 06.01 13:00 Эйбар – Вильяреал х
10) 06.01 17:15 Севилья – Атлетико М п2
11) 06.01 13:00 Альмерия – Мальорка п1
12) 06.01 19:00 Химнастик – Кордоба п1
13) 06.00 16:00 КПР – Лидс п2
14) 06.01 16:00 Миллуолл – Халл Сити п2
15) 05.01 19:30 Бристоль Сити – Хаддерсфилд п2
16) 05.01 17:00 Дерби Каунти – Саутгемптон п1
1) 06.01 20:30 Бней Иегуда ТА – Хапоэль БШ
2) 06.01 19:00 Ашдод – Хапоэль Раанана
3) 05.01 20:30 Бней Сахнин – Бейтар И
4) 05.01 18:15 Маккаби Петах Тиква – Маккаби Хайфа
5) 05.01 18:00 Хапоэль Хайфа – Хапоэль Хадера
6) 05.01 16:00 Хапоэль КШ – Хапоэль ТА
7) 05.01 17:15 Алавес – Валенсия
8) 05.01 21:45 Уэска – Бетис
9) 06.01 13:00 Эйбар – Вильяреал
10) 06.01 17:15 Севилья – Атлетико М
11) 06.01 13:00 Альмерия – Мальорка
12) 06.01 19:00 Химнастик – Кордоба
13) 06.00 16:00 КПР – Лидс
14) 06.01 16:00 Миллуолл – Халл Сити
15) 05.01 19:30 Бристоль Сити – Хаддерсфилд
16) 05.01 17:00 Дерби Каунти – Саутгемптон