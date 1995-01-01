Тото Winner 16 Израиль 05.01 – 06.01

Организаторы Эйлат, Анпер. Система 1 Х 2. Призовой фонд 16млн NIS. Прогнозы до Субботы 15:00(МСК)

1) 06.01 20:30 Бней Иегуда ТА – Хапоэль БШ

2) 06.01 19:00 Ашдод – Хапоэль Раанана

3) 05.01 20:30 Бней Сахнин – Бейтар И

4) 05.01 18:15 Маккаби Петах Тиква – Маккаби Хайфа

5) 05.01 18:00 Хапоэль Хайфа – Хапоэль Хадера

6) 05.01 16:00 Хапоэль КШ – Хапоэль ТА

7) 05.01 17:15 Алавес – Валенсия

8) 05.01 21:45 Уэска – Бетис

9) 06.01 13:00 Эйбар – Вильяреал

10) 06.01 17:15 Севилья – Атлетико М

11) 06.01 13:00 Альмерия – Мальорка

12) 06.01 19:00 Химнастик – Кордоба

13) 06.00 16:00 КПР – Лидс

14) 06.01 16:00 Миллуолл – Халл Сити

15) 05.01 19:30 Бристоль Сити – Хаддерсфилд

16) 05.01 17:00 Дерби Каунти – Саутгемптон