Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Все блоги - Турниры и баттлы для Чатлан

    Тото Winner 16 Израиль 05.01 – 06.01

    Сегодня, 14:26
    Организаторы Эйлат, Анпер. Система 1 Х 2. Призовой фонд 16млн NIS. Прогнозы до Субботы 15:00(МСК)

    1) 06.01 20:30 Бней Иегуда ТА – Хапоэль БШ
    2) 06.01 19:00 Ашдод – Хапоэль Раанана
    3) 05.01 20:30 Бней Сахнин – Бейтар И
    4) 05.01 18:15 Маккаби Петах Тиква – Маккаби Хайфа
    5) 05.01 18:00 Хапоэль Хайфа – Хапоэль Хадера
    6) 05.01 16:00 Хапоэль КШ – Хапоэль ТА
    7) 05.01 17:15 Алавес – Валенсия
    8) 05.01 21:45 Уэска – Бетис
    9) 06.01 13:00 Эйбар – Вильяреал
    10) 06.01 17:15 Севилья – Атлетико М
    11) 06.01 13:00 Альмерия – Мальорка
    12) 06.01 19:00 Химнастик – Кордоба
    13) 06.00 16:00 КПР – Лидс
    14) 06.01 16:00 Миллуолл – Халл Сити
    15) 05.01 19:30 Бристоль Сити – Хаддерсфилд
    16) 05.01 17:00 Дерби Каунти – Саутгемптон

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44413

      Olanare99 2 часа назад

      1) 06.01 20:30 Бней Иегуда ТА – Хапоэль БШ х
      2) 06.01 19:00 Ашдод – Хапоэль Раанана п2
      3) 05.01 20:30 Бней Сахнин – Бейтар И х
      4) 05.01 18:15 Маккаби Петах Тиква – Маккаби Хайфа п1
      5) 05.01 18:00 Хапоэль Хайфа – Хапоэль Хадера п1
      6) 05.01 16:00 Хапоэль КШ – Хапоэль ТА п1
      7) 05.01 17:15 Алавес – Валенсия п1
      8) 05.01 21:45 Уэска – Бетис х
      9) 06.01 13:00 Эйбар – Вильяреал х
      10) 06.01 17:15 Севилья – Атлетико М п2
      11) 06.01 13:00 Альмерия – Мальорка п1
      12) 06.01 19:00 Химнастик – Кордоба п1
      13) 06.00 16:00 КПР – Лидс п2
      14) 06.01 16:00 Миллуолл – Халл Сити п2
      15) 05.01 19:30 Бристоль Сити – Хаддерсфилд п2
      16) 05.01 17:00 Дерби Каунти – Саутгемптон п1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106800

      sv1969 4 часа назад

      1) 06.01 20:30 Бней Иегуда ТА – Хапоэль БШ П1
      2) 06.01 19:00 Ашдод – Хапоэль Раанана Х
      3) 05.01 20:30 Бней Сахнин – Бейтар И П2
      4) 05.01 18:15 Маккаби Петах Тиква – Маккаби Хайфа П2
      5) 05.01 18:00 Хапоэль Хайфа – Хапоэль Хадера Х
      6) 05.01 16:00 Хапоэль КШ – Хапоэль ТА Х
      7) 05.01 17:15 Алавес – Валенсия Х
      8) 05.01 21:45 Уэска – Бетис П2
      9) 06.01 13:00 Эйбар – Вильяреал П1
      10) 06.01 17:15 Севилья – Атлетико М Х
      11) 06.01 13:00 Альмерия – Мальорка Х
      12) 06.01 19:00 Химнастик – Кордоба Х
      13) 06.00 16:00 КПР – Лидс П2
      14) 06.01 16:00 Миллуолл – Халл Сити П2
      15) 05.01 19:30 Бристоль Сити – Хаддерсфилд П1
      16) 05.01 17:00 Дерби Каунти – Саутгемптон Х

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19303

      Atoniq 5 часов назад

      1) 06.01 20:30 Бней Иегуда ТА – Хапоэль БШ Х
      2) 06.01 19:00 Ашдод – Хапоэль Раанана Х
      3) 05.01 20:30 Бней Сахнин – Бейтар И Х
      4) 05.01 18:15 Маккаби Петах Тиква – Маккаби Хайфа Х
      5) 05.01 18:00 Хапоэль Хайфа – Хапоэль Хадера Х
      6) 05.01 16:00 Хапоэль КШ – Хапоэль ТА Х
      7) 05.01 17:15 Алавес – Валенсия Х
      8) 05.01 21:45 Уэска – Бетис П2
      9) 06.01 13:00 Эйбар – Вильяреал п2
      10) 06.01 17:15 Севилья – Атлетико М П2
      11) 06.01 13:00 Альмерия – Мальорка Х
      12) 06.01 19:00 Химнастик – Кордоба Х
      13) 06.00 16:00 КПР – Лидс п2
      14) 06.01 16:00 Миллуолл – Халл Сити п2
      15) 05.01 19:30 Бристоль Сити – Хаддерсфилд Х
      16) 05.01 17:00 Дерби Каунти – Саутгемптон п2

      1
      Ответить
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106797
    #2
    Chernyi Lis
    77901
    #3
    Zenit-84
    76926
    #4
    Андрей Ермошин
    69237
    #5
    klifS
    64167
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru