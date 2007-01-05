Кубок Англии 1/32 05.01-07.01

Организатор – gogolenius (5-3-2)
05.01 15:30 Бeрнли – Барнсли
05.01 15:30 Вест Хэм – Бирмингем
05.01 15:30 Борнмут – Брайтон
05.01 15:30 Вест Бромвич – Уиган
05.01 15:30 Манчестер Юнайтед – Рединг
05.01 18:00 Дерби Каунти – Саутгемптон
05.01 18:00 Астон Вилла – Суонси
05.01 18:00 Челси – Ноттингем Форест
05.01 20:30 Блэкпул – Арсенал
05.01 20:30 Бристоль Сити – Хаддерсфилд
05.01 20:30 Норвич – Портсмут
05.01 20:30 Ньюкасл Юнайтед – Блэкберн
06.01 17:00 Манчестер Сити – Ротерхэм
06.01 17:00 КПР – Лидс
06.01 17:00 Миллуол – Халл
07.01 22:45 Вулверхэмптон – Ливерпуль