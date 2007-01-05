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    Все блоги - Турниры и баттлы для Чатлан

    Кубок Англии 1/32 05.01-07.01

    Сегодня, 11:26
    Организатор – gogolenius (5-3-2)

    05.01 15:30 Бeрнли – Барнсли
    05.01 15:30 Вест Хэм – Бирмингем
    05.01 15:30 Борнмут – Брайтон
    05.01 15:30 Вест Бромвич – Уиган
    05.01 15:30 Манчестер Юнайтед – Рединг
    05.01 18:00 Дерби Каунти – Саутгемптон
    05.01 18:00 Астон Вилла – Суонси
    05.01 18:00 Челси – Ноттингем Форест
    05.01 20:30 Блэкпул – Арсенал
    05.01 20:30 Бристоль Сити – Хаддерсфилд
    05.01 20:30 Норвич – Портсмут
    05.01 20:30 Ньюкасл Юнайтед – Блэкберн
    06.01 17:00 Манчестер Сити – Ротерхэм
    06.01 17:00 КПР – Лидс
    06.01 17:00 Миллуол – Халл
    07.01 22:45 Вулверхэмптон – Ливерпуль

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