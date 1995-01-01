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    Все блоги - Турниры и баттлы для Чатлан

    Италия 19 тур

    Сегодня, 21:24
    Организатор Anper Подсчет 5-3-2

    29.12. 14:30 Ювентус-Сампдория
    29.12. 17:00 Дженоа-Фиорентина
    29.12. 17:00 Кьево-Фрозиноне
    29.12. 17:00 Лацио-Торино
    29.12. 17:00 Парма-Рома
    29.12. 17:00 Сассуоло-Аталанта
    29.12. 17:00 Удинезе-Кальяри
    29.12. 17:00 Эмполи-Интер
    29.12. 20:00 Наполи-Болонья
    29.12. 22:30 Милан-СПАЛ

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13974

      Shpion23 17 минут назад

      29.12. 14:30 Ювентус-Сампдория 2:1
      29.12. 17:00 Дженоа-Фиорентина 1:1
      29.12. 17:00 Кьево-Фрозиноне 2:0
      29.12. 17:00 Лацио-Торино 1:0
      29.12. 17:00 Парма-Рома 2:2
      29.12. 17:00 Сассуоло-Аталанта 1:1
      29.12. 17:00 Удинезе-Кальяри 0:0
      29.12. 17:00 Эмполи-Интер 1:2
      29.12. 20:00 Наполи-Болонья 3:0
      29.12. 22:30 Милан-СПАЛ 2:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23224

      kotmyshka 27 минут назад

      29.12. 14:30 Ювентус-Сампдория 3:1
      29.12. 17:00 Дженоа-Фиорентина 1:1
      29.12. 17:00 Кьево-Фрозиноне 2:0
      29.12. 17:00 Лацио-Торино 2:1
      29.12. 17:00 Парма-Рома 1:2
      29.12. 17:00 Сассуоло-Аталанта 1:2
      29.12. 17:00 Удинезе-Кальяри 1:1
      29.12. 17:00 Эмполи-Интер 2:1
      29.12. 20:00 Наполи-Болонья 3:1
      29.12. 22:30 Милан-СПАЛ 1:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18867

      Аvenger 1 час назад

      29.12. 14:30 Ювентус-Сампдория 2:0
      29.12. 17:00 Дженоа-Фиорентина 1:2
      29.12. 17:00 Кьево-Фрозиноне 1:0
      29.12. 17:00 Лацио-Торино 2:1
      29.12. 17:00 Парма-Рома 1:2
      29.12. 17:00 Сассуоло-Аталанта 1:1
      29.12. 17:00 Удинезе-Кальяри 1:0
      29.12. 17:00 Эмполи-Интер 1:2
      29.12. 20:00 Наполи-Болонья 2:0
      29.12. 22:30 Милан-СПАЛ 2:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68711

      Андрей Ермошин 1 час назад

      29.12. 14:30 Ювентус - Сампдория 2:0
      29.12. 17:00 Дженоа - Фиорентина 1:1
      29.12. 17:00 Кьево - Фрозиноне 1:1
      29.12. 17:00 Лацио - Торино 2:1
      29.12. 17:00 Парма - Рома 1:1
      29.12. 17:00 Сассуоло - Аталанта 1:2
      29.12. 17:00 Удинезе - Кальяри 1:1
      29.12. 17:00 Эмполи - Интер 0:2
      29.12. 20:00 Наполи - Болонья 2:0
      29.12. 22:30 Милан - СПАЛ 1:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63288

      klifS 1 час назад

      29.12. 14:30 Ювентус-Сампдория 2-0
      29.12. 17:00 Дженоа-Фиорентина 0-1
      29.12. 17:00 Кьево-Фрозиноне 0-0
      29.12. 17:00 Лацио-Торино 1-0
      29.12. 17:00 Парма-Рома 1-1
      29.12. 17:00 Сассуоло-Аталанта 0-2
      29.12. 17:00 Удинезе-Кальяри 1-1
      29.12. 17:00 Эмполи-Интер 1-2
      29.12. 20:00 Наполи-Болонья 3-0
      29.12. 22:30 Милан-СПАЛ 1-0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9762

      Спартак10000 1 час назад


      29.12. 14:30 Ювентус-Сампдория 2-0
      29.12. 17:00 Дженоа-Фиорентина 2-1
      29.12. 17:00 Кьево-Фрозиноне 1-3
      29.12. 17:00 Лацио-Торино 2-1
      29.12. 17:00 Парма-Рома 0-2
      29.12. 17:00 Сассуоло-Аталанта 1-2
      29.12. 17:00 Удинезе-Кальяри 1-1
      29.12. 17:00 Эмполи-Интер 1-2
      29.12. 20:00 Наполи-Болонья 2-1
      29.12. 22:30 Милан-СПАЛ 3-0

      0
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      Рейтинг: +73707

      Chernyi Lis 1 час назад

      29.12. 14:30 Ювентус-Сампдория 2-1
      29.12. 17:00 Дженоа-Фиорентина 1-1
      29.12. 17:00 Кьево-Фрозиноне 1-1
      29.12. 17:00 Лацио-Торино 2-0
      29.12. 17:00 Парма-Рома 0-1
      29.12. 17:00 Сассуоло-Аталанта 2-1
      29.12. 17:00 Удинезе-Кальяри 2-1
      29.12. 17:00 Эмполи-Интер 1-1
      29.12. 20:00 Наполи-Болонья 3-0
      29.12. 22:30 Милан-СПАЛ 2-0

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