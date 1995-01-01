Италия 19 тур

29.12. 14:30 Ювентус-Сампдория 2:1
29.12. 17:00 Дженоа-Фиорентина 1:1
29.12. 17:00 Кьево-Фрозиноне 2:0
29.12. 17:00 Лацио-Торино 1:0
29.12. 17:00 Парма-Рома 2:2
29.12. 17:00 Сассуоло-Аталанта 1:1
29.12. 17:00 Удинезе-Кальяри 0:0
29.12. 17:00 Эмполи-Интер 1:2
29.12. 20:00 Наполи-Болонья 3:0
29.12. 22:30 Милан-СПАЛ 2:0
29.12. 14:30 Ювентус-Сампдория
29.12. 17:00 Дженоа-Фиорентина
29.12. 17:00 Кьево-Фрозиноне
29.12. 17:00 Лацио-Торино
29.12. 17:00 Парма-Рома
29.12. 17:00 Сассуоло-Аталанта
29.12. 17:00 Удинезе-Кальяри
29.12. 17:00 Эмполи-Интер
29.12. 20:00 Наполи-Болонья
29.12. 22:30 Милан-СПАЛ