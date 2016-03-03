4 видео о том, как зажигали Черышев и Кержаков

Сразу два российских футболиста блеснули на европейских полях. Денис Черышев и Александр Кержаков помогли «Валенсии» и «Цюриху» добиться важных успехов. Блог «Русские и тут» показывает их результативные действия.

Денис Черышев принес «Валенсии» победу над «Малагой». Хотя сделал это и не очень честно. «Малага» открыла счет в самом начале матча, а дальше за дело взялся Денис. Сначала Черышев отметился желтой карточкой, а потом добился успеха хитростью. Возможно, не специально, но в борьбе за мяч Денис наступил на ногу голкиперу «Малаги» Камени, в результате чего тот забил гол в собственные ворота. Зато к победному голу Дениса уже не придерешься. Уже второй раз россиянин приносит «Валенсии» три очка.

Александр Кержаков вдоволь покуражился над «Сьоном». В полуфинальном матче Кубка Швейцарии его «Цюрих» не только не считался фаворитом, так еще и выступать должен был перед гостевыми трибунами. Нашего форварда болельщики соперника ничуть не смутили. Уже на 10-й минуте Кержаков открыл счет, а в концовке первого тайма увеличил преимущество «Цюриха». Во втором тайме гости смогли отличиться еще раз, а Кержаков отправился отдыхать на 87-й минуте. Хорошо хоть Антона Митрюшкина в воротах «Сьона» в этом матче не оказалось. Такого Кержакова сложно остановить.

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Фото: twitter.com