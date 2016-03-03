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    Русские и тут Все блоги -

    4 видео о том, как зажигали Черышев и Кержаков

    3 марта 2016
    Сразу два российских футболиста блеснули на европейских полях. Денис Черышев и Александр Кержаков помогли «Валенсии» и «Цюриху» добиться важных успехов. Блог «Русские и тут» показывает их результативные действия.

    Денис Черышев принес «Валенсии» победу над «Малагой». Хотя сделал это и не очень честно. «Малага» открыла счет в самом начале матча, а дальше за дело взялся Денис. Сначала Черышев отметился желтой карточкой, а потом добился успеха хитростью. Возможно, не специально, но в борьбе за мяч Денис наступил на ногу голкиперу «Малаги» Камени, в результате чего тот забил гол в собственные ворота. Зато к победному голу Дениса уже не придерешься. Уже второй раз россиянин приносит «Валенсии» три очка.

    Александр Кержаков вдоволь покуражился над «Сьоном». В полуфинальном матче Кубка Швейцарии его «Цюрих» не только не считался фаворитом, так еще и выступать должен был перед гостевыми трибунами. Нашего форварда болельщики соперника ничуть не смутили. Уже на 10-й минуте Кержаков открыл счет, а в концовке первого тайма увеличил преимущество «Цюриха». Во втором тайме гости смогли отличиться еще раз, а Кержаков отправился отдыхать на 87-й минуте. Хорошо хоть Антона Митрюшкина в воротах «Сьона» в этом матче не оказалось. Такого Кержакова сложно остановить.

    «Легия» Черчесова – первая. Хююпия впечатлен Кержаковым. Как русские выступают в Европе

    Фото: twitter.com

    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 04:34

      Красавцы оба.
      Керж, продолжай не сбавляя!

      0
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      Рейтинг: -6

      bardsman 3 марта 2016, 15:59

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      -3
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      Рейтинг: +3136

      m40 3 марта 2016, 14:12

      Керж молодец, что продолжил играть. Только нужно было сразу куда-нить уходить, без всяких пауз на работу комментаторами

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > m40 4 марта 2016, 04:35

      Наверное он рассчитывал, что к Боашу вернётся вменяемость. Звать Жиркова с Кокорой вместо Кержа - просто мрак.

      1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 3 марта 2016, 12:48

      Молодцы.

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