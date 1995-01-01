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    Все блоги - Турниры и баттлы для Чатлан

    Toto Winner 16

    Сегодня, 21:09
    Организаторы Anper и Eilat . Система подсчета 1-Х-2 Прием до субботы 15.00.

    1. Хапоэль ( Б-Ш) – Ашдод
    2. Маккаби ( Нетания ) – Хапоэль (К-Ш)
    3. Маккаби ( Хайфа ) – Бней Иегуда (Т-А)
    4. Хапоэль ( Хадера ) – Маккаби (П-Т)
    5. Хапоэль (Т-А) – Бней-Сахнин
    6. Брайтон – Эвертон
    7. Фулхэм – Хаддэрсфилд
    8. Бэрнли – Вэст Хэм
    9. Удинезе – Кальяри
    10. Дженоа – Фиорентина
    11. Сассуоло – Аталанта
    12. Парма – Рома
    13. Кьево – Фрозиноне
    14. Миллуол – Ноттингем Ф
    15. Норвич – Дерби Каунти
    16. Престон – Астон Вилла

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9740

      Спартак10000 13 минут назад

      1. Хапоэль ( Б-Ш) – Ашдод Х
      2. Маккаби ( Нетания ) – Хапоэль (К-Ш) 2
      3. Маккаби ( Хайфа ) – Бней Иегуда (Т-А) Х
      4. Хапоэль ( Хадера ) – Маккаби (П-Т) 2
      5. Хапоэль (Т-А) – Бней-Сахнин 1
      6. Брайтон – Эвертон 2
      7. Фулхэм – Хаддэрсфилд Х
      8. Бэрнли – Вэст Хэм 2
      9. Удинезе – Кальяри 1
      10. Дженоа – Фиорентина Х
      11. Сассуоло – Аталанта Х
      12. Парма – Рома 2
      13. Кьево – Фрозиноне 2
      14. Миллуол – Ноттингем Ф Х
      15. Норвич – Дерби Каунти Х
      16. Престон – Астон Вилла 2

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