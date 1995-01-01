Toto Winner 16

1. Хапоэль ( Б-Ш) – Ашдод Х
2. Маккаби ( Нетания ) – Хапоэль (К-Ш) 2
3. Маккаби ( Хайфа ) – Бней Иегуда (Т-А) Х
4. Хапоэль ( Хадера ) – Маккаби (П-Т) 2
5. Хапоэль (Т-А) – Бней-Сахнин 1
6. Брайтон – Эвертон 2
7. Фулхэм – Хаддэрсфилд Х
8. Бэрнли – Вэст Хэм 2
9. Удинезе – Кальяри 1
10. Дженоа – Фиорентина Х
11. Сассуоло – Аталанта Х
12. Парма – Рома 2
13. Кьево – Фрозиноне 2
14. Миллуол – Ноттингем Ф Х
15. Норвич – Дерби Каунти Х
16. Престон – Астон Вилла 2
1. Хапоэль ( Б-Ш) – Ашдод
2. Маккаби ( Нетания ) – Хапоэль (К-Ш)
3. Маккаби ( Хайфа ) – Бней Иегуда (Т-А)
4. Хапоэль ( Хадера ) – Маккаби (П-Т)
5. Хапоэль (Т-А) – Бней-Сахнин
6. Брайтон – Эвертон
7. Фулхэм – Хаддэрсфилд
8. Бэрнли – Вэст Хэм
9. Удинезе – Кальяри
10. Дженоа – Фиорентина
11. Сассуоло – Аталанта
12. Парма – Рома
13. Кьево – Фрозиноне
14. Миллуол – Ноттингем Ф
15. Норвич – Дерби Каунти
16. Престон – Астон Вилла