Банк Хоум Кредит и ТРЦ «М5Молл» запускают карту с кешбэком

Банк Хоум Кредит и торгово-развлекательный центр «М5Молл» запускают одноименную банковскую карту на базе международной платежной системы Visa

Банк Хоум Кредит и торгово-развлекательный центр «М5Молл» запускают одноименную банковскую карту на базе международной платежной системы Visa. C 25 декабря 2018 года ее можно оформить в отделении банка в г. Рязань, а также на стойке информации в ТРЦ «М5Молл».

Клиенты могут оформить кредитную или дебетовую карту «М5Молл». Главное преимущество этой карты состоит в том, что за покупки во всех торговых точках ТРЦ «М5Молл» начисляется повышенный кешбэк: 3% за оплату дебетовой картой и 5% за оплату кредитной. Но это еще не все: и по кредитной, и по дебетовой карте вам вернется 1% кешбэка за любые покупки вне ТРЦ «М5Молл» и до 10% за покупки в магазинах-партнерах программы лояльности Банка Хоум Кредит «Польза».

Кешбэк начисляется баллами, которые легко конвертировать в рубли в личном кабинете участника программы лояльности «Польза» по курсу 1 балл = 1 рубль. Его можно вернуть на карту и тратить на любые покупки.