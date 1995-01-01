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    Все блоги - Турниры и баттлы для Чатлан

    ШИП-25 29.12

    Сегодня, 11:44
    Организатор – gogolenius (10-7-4)

    29.12 18:00 Бирмингем – Брентфорд
    29.12 18:00 Болтон – Сток Сити
    29.12 18:00 Бристоль Сити – Ротерхэм
    29.12 18:00 Вест Бромвич – Шеффилд Уэнсдей
    29.12 18:00 КПР – Рединг
    29.12 18:00 Лидс – Халл
    29.12 18:00 Мидлсбро – Ипсвич Таун
    29.12 18:00 Миллуол – Ноттингем Форест
    29.12 18:00 Норвич – Дерби Каунти
    29.12 18:00 Престон – Астон Вилла
    29.12 18:00 Суонси – Уиган
    29.12 18:00 Шеффилд Юнайтед – Блэкберн

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии3
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      Рейтинг: +63234

      DeMoN-FCMU 1 час назад

      29.12 18:00 Бирмингем – Брентфорд 1-1
      29.12 18:00 Болтон – Сток Сити 1-2
      29.12 18:00 Бристоль Сити – Ротерхэм 2-1
      29.12 18:00 Вест Бромвич – Шеффилд Уэнсдей 2-0
      29.12 18:00 КПР – Рединг 1-0
      29.12 18:00 Лидс – Халл 2-0
      29.12 18:00 Мидлсбро – Ипсвич Таун 2-1
      29.12 18:00 Миллуол – Ноттингем Форест 1-2
      29.12 18:00 Норвич – Дерби Каунти 2-1
      29.12 18:00 Престон – Астон Вилла 1-2
      29.12 18:00 Суонси – Уиган 1-1
      29.12 18:00 Шеффилд Юнайтед – Блэкберн 2-0

      1
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      Рейтинг: +19122

      Atoniq 1 час назад

      29.12 18:00 Бирмингем – Брентфорд 1-2
      29.12 18:00 Болтон – Сток Сити 0-1
      29.12 18:00 Бристоль Сити – Ротерхэм 2-0
      29.12 18:00 Вест Бромвич – Шеффилд Уэнсдей 3-1
      29.12 18:00 КПР – Рединг 2-0
      29.12 18:00 Лидс – Халл 3-1
      29.12 18:00 Мидлсбро – Ипсвич Таун 2-1
      29.12 18:00 Миллуол – Ноттингем Форест 2-1
      29.12 18:00 Норвич – Дерби Каунти 1-2
      29.12 18:00 Престон – Астон Вилла 1-2
      29.12 18:00 Суонси – Уиган 2-0
      29.12 18:00 Шеффилд Юнайтед – Блэкберн 2-1

      1
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      Рейтинг: +68266

      Андрей Ермошин 1 час назад

      29.12 18:00 Бирмингем – Брентфорд 2:1
      29.12 18:00 Болтон – Сток Сити 1:2
      29.12 18:00 Бристоль Сити – Ротерхэм 1:2
      29.12 18:00 Вест Бромвич – Шеффилд Уэнсдей 3:1
      29.12 18:00 КПР – Рединг 2:1
      29.12 18:00 Лидс – Халл 3:2
      29.12 18:00 Мидлсбро – Ипсвич Таун 2:0
      29.12 18:00 Миллуол – Ноттингем Форест 1:2
      29.12 18:00 Норвич – Дерби Каунти 2:2
      29.12 18:00 Престон – Астон Вилла 2:2
      29.12 18:00 Суонси – Уиган 1:1
      29.12 18:00 Шеффилд Юнайтед – Блэкберн 2:1

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    sv1969
    105656
    #2
    Zenit-84
    76525
    #3
    Chernyi Lis
    70936
    #4
    Андрей Ермошин
    68246
    #5
    DeMoN-FCMU
    63211
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