ШИП-25 29.12

29.12 18:00 Бирмингем – Брентфорд 1-1
29.12 18:00 Болтон – Сток Сити 1-2
29.12 18:00 Бристоль Сити – Ротерхэм 2-1
29.12 18:00 Вест Бромвич – Шеффилд Уэнсдей 2-0
29.12 18:00 КПР – Рединг 1-0
29.12 18:00 Лидс – Халл 2-0
29.12 18:00 Мидлсбро – Ипсвич Таун 2-1
29.12 18:00 Миллуол – Ноттингем Форест 1-2
29.12 18:00 Норвич – Дерби Каунти 2-1
29.12 18:00 Престон – Астон Вилла 1-2
29.12 18:00 Суонси – Уиган 1-1
29.12 18:00 Шеффилд Юнайтед – Блэкберн 2-0
29.12 18:00 Бирмингем – Брентфорд
29.12 18:00 Болтон – Сток Сити
29.12 18:00 Бристоль Сити – Ротерхэм
29.12 18:00 Вест Бромвич – Шеффилд Уэнсдей
29.12 18:00 КПР – Рединг
29.12 18:00 Лидс – Халл
29.12 18:00 Мидлсбро – Ипсвич Таун
29.12 18:00 Миллуол – Ноттингем Форест
29.12 18:00 Норвич – Дерби Каунти
29.12 18:00 Престон – Астон Вилла
29.12 18:00 Суонси – Уиган
29.12 18:00 Шеффилд Юнайтед – Блэкберн