Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Все блоги - Турниры и баттлы для Чатлан

    Соседи 13

    Сегодня, 09:53
    Новогодние соседи. Организаторы Skaip_Lisa и klifS Подсчет 4-3-2

    29.12. 15:30 Рейнджерс – Селтик
    29.12. 17:00 Парма – Рома
    29.12. 17:00 Кьево – Фрозиноне
    29.12. 17:00 Сассуоло – Аталанта
    29.12. 18:00 Ливингстон – Абердин
    29.12. 18:00 Брайтон – Эвертон
    29.12. 18:00 Фулхэм – Хаддерсфилд
    29.12. 20:30 Хиберниан – Хартс
    29.12. 20:30 Ливерпуль – Арсенал
    29.12. 21:30 Маккаби Х – Бней Иегуда
    30.12. 20:00 Хапоэль Х – Маккаби П-Тиква
    01.01. 15:30 Эвертон – Лестер
    02.01. 21:00 Боавишта – Сетубал
    02.01. 23:15 Портимоненси – Бенфика
    02.01. 23:15 Риу Аве – Морейренси
    03.01. 21:00 Спортинг – Белененсеш

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63213

      DeMoN-FCMU 1 час назад

      29.12. 15:30 Рейнджерс – Селтик 1-2
      29.12. 17:00 Парма – Рома 0-2
      29.12. 17:00 Кьево – Фрозиноне 1-1
      29.12. 17:00 Сассуоло – Аталанта 1-2
      29.12. 18:00 Ливингстон – Абердин 0-1
      29.12. 18:00 Брайтон – Эвертон 1-2
      29.12. 18:00 Фулхэм – Хаддерсфилд 2-1
      29.12. 20:30 Хиберниан – Хартс 1-1
      29.12. 20:30 Ливерпуль – Арсенал 2-1
      29.12. 21:30 Маккаби Х – Бней Иегуда 2-0
      30.12. 20:00 Хапоэль Х – Маккаби П-Тиква 1-0
      01.01. 15:30 Эвертон – Лестер 1-1
      02.01. 21:00 Боавишта – Сетубал 1-0
      02.01. 23:15 Портимоненси – Бенфика 0-3
      02.01. 23:15 Риу Аве – Морейренси 1-0
      03.01. 21:00 Спортинг – Белененсеш 2-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19107

      Atoniq 1 час назад

      29.12. 15:30 Рейнджерс – Селтик 0-2
      29.12. 17:00 Парма – Рома 1-2
      29.12. 17:00 Кьево – Фрозиноне 1-0
      29.12. 17:00 Сассуоло – Аталанта 1-2
      29.12. 18:00 Ливингстон – Абердин 1-2
      29.12. 18:00 Брайтон – Эвертон 1-2
      29.12. 18:00 Фулхэм – Хаддерсфилд 2-1
      29.12. 20:30 Хиберниан – Хартс 2-3
      29.12. 20:30 Ливерпуль – Арсенал 3-2
      29.12. 21:30 Маккаби Х – Бней Иегуда 2-1
      30.12. 20:00 Хапоэль Х – Маккаби П-Тиква 1-1
      01.01. 15:30 Эвертон – Лестер 2-1
      02.01. 21:00 Боавишта – Сетубал 1-1
      02.01. 23:15 Портимоненси – Бенфика 1-2
      02.01. 23:15 Риу Аве – Морейренси 1-2
      03.01. 21:00 Спортинг – Белененсеш 4-1

      1
      Ответить
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105656
    #2
    Zenit-84
    76525
    #3
    Chernyi Lis
    70936
    #4
    Андрей Ермошин
    68246
    #5
    DeMoN-FCMU
    63211
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru