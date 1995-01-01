29.12. 15:30 Рейнджерс – Селтик 1-2
29.12. 17:00 Парма – Рома 0-2
29.12. 17:00 Кьево – Фрозиноне 1-1
29.12. 17:00 Сассуоло – Аталанта 1-2
29.12. 18:00 Ливингстон – Абердин 0-1
29.12. 18:00 Брайтон – Эвертон 1-2
29.12. 18:00 Фулхэм – Хаддерсфилд 2-1
29.12. 20:30 Хиберниан – Хартс 1-1
29.12. 20:30 Ливерпуль – Арсенал 2-1
29.12. 21:30 Маккаби Х – Бней Иегуда 2-0
30.12. 20:00 Хапоэль Х – Маккаби П-Тиква 1-0
01.01. 15:30 Эвертон – Лестер 1-1
02.01. 21:00 Боавишта – Сетубал 1-0
02.01. 23:15 Портимоненси – Бенфика 0-3
02.01. 23:15 Риу Аве – Морейренси 1-0
03.01. 21:00 Спортинг – Белененсеш 2-1
29.12. 15:30 Рейнджерс – Селтик
29.12. 17:00 Парма – Рома
29.12. 17:00 Кьево – Фрозиноне
29.12. 17:00 Сассуоло – Аталанта
29.12. 18:00 Ливингстон – Абердин
29.12. 18:00 Брайтон – Эвертон
29.12. 18:00 Фулхэм – Хаддерсфилд
29.12. 20:30 Хиберниан – Хартс
29.12. 20:30 Ливерпуль – Арсенал
29.12. 21:30 Маккаби Х – Бней Иегуда
30.12. 20:00 Хапоэль Х – Маккаби П-Тиква
01.01. 15:30 Эвертон – Лестер
02.01. 21:00 Боавишта – Сетубал
02.01. 23:15 Портимоненси – Бенфика
02.01. 23:15 Риу Аве – Морейренси
03.01. 21:00 Спортинг – Белененсеш