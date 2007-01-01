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    Все блоги - Турниры и баттлы для Чатлан

    ШИП-24 26.12

    Сегодня, 08:21
    Организатор – gogolenius (10-7-4)

    26.12 18:00 Бирмингем – Сток Сити
    26.12 18:00 Болтон – Ротерхэм
    26.12 18:00 Бристоль Сити – Брентфорд
    26.12 18:00 Вест Бромвич – Уиган
    26.12 18:00 КПР – Ипсвич Таун
    26.12 18:00 Лидс – Блэкберн
    26.12 18:00 Мидлсбро – Шеффилд Уэнсдей
    26.12 18:00 Миллуол – Рединг
    26.12 18:00 Норвич – Ноттингем Форест
    26.12 18:00 Престон – Халл
    26.12 18:00 Суонси – Астон Вилла
    26.12 18:00 Шеффилд Юнайтед – Дерби Каунти

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9616

      Спартак10000 38 минут назад

      26.12 18:00 Бирмингем – Сток Сити 2-3
      26.12 18:00 Болтон – Ротерхэм 1-3
      26.12 18:00 Бристоль Сити – Брентфорд 3-1
      26.12 18:00 Вест Бромвич – Уиган 2-1
      26.12 18:00 КПР – Ипсвич Таун 2-1
      26.12 18:00 Лидс – Блэкберн 2-2
      26.12 18:00 Мидлсбро – Шеффилд Уэнсдей 2-1
      26.12 18:00 Миллуол – Рединг 1-1
      26.12 18:00 Норвич – Ноттингем Форест 0-2
      26.12 18:00 Престон – Халл 1-2
      26.12 18:00 Суонси – Астон Вилла 1-2
      26.12 18:00 Шеффилд Юнайтед – Дерби Каунти 2-2

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