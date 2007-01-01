ШИП-24 26.12

26.12 18:00 Бирмингем – Сток Сити 2-3
26.12 18:00 Болтон – Ротерхэм 1-3
26.12 18:00 Бристоль Сити – Брентфорд 3-1
26.12 18:00 Вест Бромвич – Уиган 2-1
26.12 18:00 КПР – Ипсвич Таун 2-1
26.12 18:00 Лидс – Блэкберн 2-2
26.12 18:00 Мидлсбро – Шеффилд Уэнсдей 2-1
26.12 18:00 Миллуол – Рединг 1-1
26.12 18:00 Норвич – Ноттингем Форест 0-2
26.12 18:00 Престон – Халл 1-2
26.12 18:00 Суонси – Астон Вилла 1-2
26.12 18:00 Шеффилд Юнайтед – Дерби Каунти 2-2
26.12 18:00 Бирмингем – Сток Сити
26.12 18:00 Болтон – Ротерхэм
26.12 18:00 Бристоль Сити – Брентфорд
26.12 18:00 Вест Бромвич – Уиган
26.12 18:00 КПР – Ипсвич Таун
26.12 18:00 Лидс – Блэкберн
26.12 18:00 Мидлсбро – Шеффилд Уэнсдей
26.12 18:00 Миллуол – Рединг
26.12 18:00 Норвич – Ноттингем Форест
26.12 18:00 Престон – Халл
26.12 18:00 Суонси – Астон Вилла
26.12 18:00 Шеффилд Юнайтед – Дерби Каунти