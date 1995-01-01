Италия, Серия А, Тур 18 26.12

26.12 14:30 Фрозиноне – Милан 1-3
26.12 17:00 Аталанта – Ювентус 1-2
26.12 17:00 Болонья – Лацио 2-1
26.12 17:00 Кальяри – Дженоа 1-1
26.12 17:00 Сампдория – Кьево 2-0
26.12 17:00 Фиорентина – Парма 3-1
26.12 20:00 Рома – Сассуоло 2-0
26.12 20:00 СПАЛ – Удинезе 2-1
26.12 20:00 Торино – Эмполи 1-2
26.12 22:30 Интер – Наполи 2-2
Организатор – Anper (5-3-2)
26.12 14:30 Фрозиноне – Милан
26.12 17:00 Аталанта – Ювентус
26.12 17:00 Болонья – Лацио
26.12 17:00 Кальяри – Дженоа
26.12 17:00 Сампдория – Кьево
26.12 17:00 Фиорентина – Парма
26.12 20:00 Рома – Сассуоло
26.12 20:00 СПАЛ – Удинезе
26.12 20:00 Торино – Эмполи
26.12 22:30 Интер – Наполи