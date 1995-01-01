Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Все блоги - Турниры и баттлы для Чатлан

    Италия, Серия А, Тур 18 26.12

    Сегодня, 08:19
    Организатор – Anper (5-3-2)

    26.12 14:30 Фрозиноне – Милан
    26.12 17:00 Аталанта – Ювентус
    26.12 17:00 Болонья – Лацио
    26.12 17:00 Кальяри – Дженоа
    26.12 17:00 Сампдория – Кьево
    26.12 17:00 Фиорентина – Парма
    26.12 20:00 Рома – Сассуоло
    26.12 20:00 СПАЛ – Удинезе
    26.12 20:00 Торино – Эмполи
    26.12 22:30 Интер – Наполи

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9616

      Спартак10000 37 минут назад

      26.12 14:30 Фрозиноне – Милан 1-3
      26.12 17:00 Аталанта – Ювентус 1-2
      26.12 17:00 Болонья – Лацио 2-1
      26.12 17:00 Кальяри – Дженоа 1-1
      26.12 17:00 Сампдория – Кьево 2-0
      26.12 17:00 Фиорентина – Парма 3-1
      26.12 20:00 Рома – Сассуоло 2-0
      26.12 20:00 СПАЛ – Удинезе 2-1
      26.12 20:00 Торино – Эмполи 1-2
      26.12 22:30 Интер – Наполи 2-2

      1
      Ответить
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105297
    #2
    Zenit-84
    76299
    #3
    Chernyi Lis
    69160
    #4
    Андрей Ермошин
    67736
    #5
    DeMoN-FCMU
    62967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru