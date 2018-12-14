14 декабря 2018 года в Центре Илоны Давыдовой состоялся «ВЕЧЕР ПАМЯТИ Сергея Есина»

На встрече собрались все кто любил и помнит этого удивительного человека: коллеги по Литературному Институту, его ученики-выпускники, друзья и почитатели таланта.
Как оказалось их очень много.
Организатор встречи Илона Давыдова так отозвалась о прошедшем мероприятии:
«ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ вечера ПАМЯТИ С. Н. Есина.
ВСЕ МОЛОДЦЫ)) Приятно работать с такой КОМАНДОЙ. И гордо за нее.
Всегда бы так!
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!
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Все прошло ОТЛИЧНО.
У нас ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – в которой царит атмосфера искренности, любви, тепла, взаимной поддержки и понимания. Одним словом – «дети» ЕСИНА.
Сергей Николаевич Есин – это определенная философия.
Мы – его НАСЛЕДНИКИ, понесем это дальше.
ЧТО ОЛИЦЕТВОРЯЕТ в моем восприятии – Есин?
ЕСИН -
Это – последний из Могикан: редкий человек, для кого ИДЕЯ стоит впереди личной выгоды.
Это – МАСТЕР СЛОВА.
Это – ЦЕНИТЕЛЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Это – ОБЕРЕГАТЕЛЬ, ЗАЩИТНИК – всего, что связано с литературой в родном ОТЕЧЕСТВЕ.
Это – НАСТАВНИК и УЧИТЕЛЬ помогавший молодым росткам от своего мощного дерева
Это – ТЕПЛО И ЗАБОТА о своих подопечных, с такой значимостью, которая конкурирует с теми, что дали родные отцы.
Это – жизнь посвященная целиком служению литературе и всему что с ней связано, во всех проявлениях.
Это – сотни людей, в сердце которых он оставил СВЕТ своего ТЕПЛА И ЛЮБВИ.
Все те кто это оценил и понял – теперь продолжают его традиции и отныне, с сегодняшнего дня, зовутся «СЕМЬЯ ЕСИНА».
14 декабря 2018 года, в день годовщины со дня ухода этого удивительного человека «Семья Есина» – так же обрела ДОМ, в Центре Илоны Давыдовой на Арбате, 29.
Поздравляю ВСЕХ НАС с рождением новой семьи! СЕМЬИ ЕСИНА».