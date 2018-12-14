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    14 декабря 2018 года в Центре Илоны Давыдовой состоялся «ВЕЧЕР ПАМЯТИ Сергея Есина»

    Сегодня, 17:45
    На встрече собрались все кто любил и помнит этого удивительного человека: коллеги по Литературному Институту, его ученики-выпускники, друзья и почитатели таланта. Как оказалось их очень много

    На встрече собрались все кто любил и помнит этого удивительного человека: коллеги по Литературному Институту, его ученики-выпускники, друзья и почитатели таланта.

    Как оказалось их очень много.

    Организатор встречи Илона Давыдова так отозвалась о прошедшем мероприятии:

    «ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ вечера ПАМЯТИ С. Н. Есина.

    ВСЕ МОЛОДЦЫ)) Приятно работать с такой КОМАНДОЙ. И гордо за нее.

    Всегда бы так!

    СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!

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    Все прошло ОТЛИЧНО.

    У нас ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – в которой царит атмосфера искренности, любви, тепла, взаимной поддержки и понимания. Одним словом – «дети» ЕСИНА.

    Сергей Николаевич Есин – это определенная философия.

    Мы – его НАСЛЕДНИКИ, понесем это дальше.

    ЧТО ОЛИЦЕТВОРЯЕТ в моем восприятии – Есин?

    ЕСИН -

    Это – последний из Могикан: редкий человек, для кого ИДЕЯ стоит впереди личной выгоды.

    Это – МАСТЕР СЛОВА.

    Это – ЦЕНИТЕЛЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    Это – ОБЕРЕГАТЕЛЬ, ЗАЩИТНИК – всего, что связано с литературой в родном ОТЕЧЕСТВЕ.

    Это – НАСТАВНИК и УЧИТЕЛЬ помогавший молодым росткам от своего мощного дерева

    Это – ТЕПЛО И ЗАБОТА о своих подопечных, с такой значимостью, которая конкурирует с теми, что дали родные отцы.

    Это – жизнь посвященная целиком служению литературе и всему что с ней связано, во всех проявлениях.

    Это – сотни людей, в сердце которых он оставил СВЕТ своего ТЕПЛА И ЛЮБВИ.

    Все те кто это оценил и понял – теперь продолжают его традиции и отныне, с сегодняшнего дня, зовутся «СЕМЬЯ ЕСИНА».

    14 декабря 2018 года, в день годовщины со дня ухода этого удивительного человека «Семья Есина» – так же обрела ДОМ, в Центре Илоны Давыдовой на Арбате, 29.

    Поздравляю ВСЕХ НАС с рождением новой семьи! СЕМЬИ ЕСИНА».

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