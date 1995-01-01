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    «Ренессанс Кредит» обновил мобильный банк для iOS​ ​

    Сегодня, 12:35
    ​​«Ренессанс Кредит» выпустил обновленную версию мобильного банка для устройств с операционной системой iOS. Изменения коснулись интерфейса и информационной составляющей, также была улучшена функциональность приложения

    ​​«Ренессанс Кредит» выпустил обновленную версию мобильного банка для устройств с операционной системой iOS. Изменения коснулись интерфейса и информационной составляющей, также была улучшена функциональность приложения.​ ​

    Интерфейс адаптируется под продукты, которыми пользуется клиент. У пользователей с кредитами он облегченный, а у держателей карт и вкладчиков – более функциональный. Карточка продукта получила расширенное содержание. На экране сразу отображается вся самая важная информация: реквизиты, остатки на счетах, сведения о платежах и основные действия, которые можно совершить по продукту.​ ​

    Изменения затронули и профиль клиента. Здесь появилась вкладка с данными по бонусной программе «Простые радости». Клиент сможет посмотреть количество накопленных баллов, а также сформировать выписку по своему бонусному счету. В профиль клиента была перенесена и такая полезная информация, как курсы валют, список отделений и банкоматов, а также функция обратной связи.​ ​

    Кроме того, в обновленной версии есть ряд важных и полезных опций, пользующихся большой популярностью среди клиентов: активация, блокировка и разблокировка карты, смена PIN-кода, возможность совершения полного и частичного досрочного погашения, заказ различных справок.​ ​

    «Мы освежили наше приложение и сделали его более современным и функциональным, ориентируясь при этом в том числе на отзывы и пожелания, которые оставляли клиенты, – рассказал Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредит». – Уверен, пользователи «яблочных» устройств оценят изменения по достоинству и будут с удовольствием решать свои финансовые вопросы с помощью нашего мобильного банка. В 2019 году мы продолжим совершенствовать приложение, будут добавлены новые опции, которые сделают процесс взаимодействия клиентов с банком еще более простым и удобным».​ ​

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