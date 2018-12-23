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    Все блоги - Турниры и баттлы для Чатлан

    Тото Winner 16 Израиль 22-23.12.2018

    19 декабря, 15:16
    Организаторы Эйлат, Анпер. Система П1 Х П2. Джек Пот – 15млн. шек.

    1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА
    2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА
    3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон
    4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд
    5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем
    6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья
    7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте
    8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория
    9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино
    10. 22.12 19:00 Парма – Болонья
    11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург
    12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04
    13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург
    14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс
    15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси
    16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон

    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии13
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      Рейтинг: +28409

      Valentin18 3 часа назад

      1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА П2
      2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА П1
      3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон П1
      4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд П1
      5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем П2
      6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья П2
      7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте П2
      8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория Х
      9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино П1
      10. 22.12 19:00 Парма – Болонья П1
      11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург П2
      12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04 П1
      13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург Х
      14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс Х
      15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси П1
      16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон П1
      Всем Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +18774

      Аvenger 11 часов назад

      1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА Х
      2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА Х
      3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон П1
      4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд П1
      5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем Х
      6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья П2
      7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте Х
      8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория Х
      9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино Х
      10. 22.12 19:00 Парма – Болонья П1
      11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург Х
      12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04 П1
      13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург Х
      14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс Х
      15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси П2
      16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон П1

      1
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      Рейтинг: +34419

      Anper 16 часов назад


      Рейтинг: +20019
      zico2205 33 минуты назад Пожаловаться
      В погоню за Джекпотом :
      1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА П2
      2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА П2
      3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон П1
      4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд П1
      5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем П2
      6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья П2
      7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте Х
      8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория П2
      9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино П2
      10. 22.12 19:00 Парма – Болонья Х
      11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург Х
      12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04 П1
      13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург П1
      14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс П1
      15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси П1
      16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон П1

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13531

      Михайловский Технарь 16 часов назад

      1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА П2
      2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА П2
      3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон Х
      4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд П2
      5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем П2
      6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья П2
      7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте П2
      8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория Х
      9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино Х
      10. 22.12 19:00 Парма – Болонья П2
      11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург Х
      12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04 П2
      13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург П2
      14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс П2
      15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси П2
      16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон П1

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19013

      Atoniq 16 часов назад

      1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА 1
      2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА 2
      3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон 2
      4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд 1
      5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем 2
      6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья 2
      7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте 2
      8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория 1
      9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино 2
      10. 22.12 19:00 Парма – Болонья 1
      11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург 1
      12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04 х
      13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург 2
      14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс 1
      15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси х
      16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон 1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9604

      Спартак10000 17 часов назад


      1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА 2
      2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА 1
      3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон 2
      4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд 1
      5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем х
      6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья 2
      7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте 1
      8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория 2
      9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино 2
      10. 22.12 19:00 Парма – Болонья х
      11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург 2
      12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04 х
      13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург х
      14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс х
      15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси 1
      16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон х

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8696

      Степашкин Вова 17 часов назад

      1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА 2
      2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА 2
      3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон Х
      4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд 2
      5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем 2
      6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья 2
      7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте 1
      8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория 2
      9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино Х
      10. 22.12 19:00 Парма – Болонья Х
      11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург 2
      12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04 Х
      13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург Х
      14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс 1
      15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси Х
      16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон Х

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62935

      DeMoN-FCMU 17 часов назад

      1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА П2
      2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА П2
      3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон Х
      4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд П1
      5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем П2
      6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья П2
      7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте Х
      8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория П2
      9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино П1
      10. 22.12 19:00 Парма – Болонья Х
      11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург Х
      12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04 П2
      13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург П2
      14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс П2
      15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси Х
      16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон П1

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67265

      Андрей Ермошин 18 часов назад

      1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА П2
      2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА Н
      3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон Н
      4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд П1
      5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем П2
      6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья П2
      7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте Н
      8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория П2
      9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино Н
      10. 22.12 19:00 Парма – Болонья П1
      11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург Н
      12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04 Н
      13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург П2
      14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс П1
      15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси Н
      16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон Н

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2779

      Eilat 18 часов назад

      1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА 2
      2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА 2
      3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон х
      4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд 1
      5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем 1
      6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья 2
      7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте х
      8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория х
      9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино х
      10. 22.12 19:00 Парма – Болонья 1
      11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург 2
      12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04 1
      13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург 1
      14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс 1
      15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси х
      16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон х

      2
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    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104813
    #2
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    67251
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    #5
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