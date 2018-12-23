Тото Winner 16 Израиль 22-23.12.2018

1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА П2
2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА П1
3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон П1
4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд П1
5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем П2
6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья П2
7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте П2
8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория Х
9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино П1
10. 22.12 19:00 Парма – Болонья П1
11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург П2
12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04 П1
13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург Х
14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс Х
15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси П1
16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон П1
Всем Удачи!!!
1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА
2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА
3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон
4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд
5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем
6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья
7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте
8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория
9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино
10. 22.12 19:00 Парма – Болонья
11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург
12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04
13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург
14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс
15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси
16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон