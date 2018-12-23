Тото Winner 16 Израиль 22-23.12.2018

Организаторы Эйлат, Анпер. Система П1 Х П2. Джек Пот – 15млн. шек.

1. 22.12 21:00 Бейтар И – Маккаби ТА

2. 23.12 20:30 Хапоэль Катамон Иерусалим – Хапоэль ТА

3. 22.12 17:00 Хаддерсфилд – Саутгемптон

4. 22.12 17:00 Вест Хэм – Уотфорд

5. 23.12 18:00 Эвертон – Тоттенхем

6. 23.12 17:15 Леганес – Севилья

7. 23.12 19:30 Райо Вальекано – Леванте

8. 22.12 16:00 Эмполи – Сампдория

9. 22.12 16:00 Сассуоло – Торино

10. 22.12 19:00 Парма – Болонья

11. 22.12 16:30 Нюрнберг – Фрайбург

12. 22.12 16:30 Штутгарт – Шальке 04

13. 23.12 16:30 Аугсбург – Вольфсбург

14. 23.12 15:30 Астон Вилла – Лидс

15. 22.12 19:30 Халл Сити – Суонси

16. 22.12 17:00 Шефилд Уэнсдей – Престон