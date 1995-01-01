«Ренессанс Кредит» ввел новый депозит «Ренессанс Специальный» и​ повысил ставки

«Ренессанс Кредит» ввел новый вклад «Ренессанс Специальный» в рублях на срок 400 дней. Данный депозит можно открыть под 8,25% годовых как в отделении, так и в мобильном и интернет-банке. Минимальная сумма – от 100 000 рублей

«Ренессанс Кредит» ввел новый вклад «Ренессанс Специальный» в рублях на срок 400 дней. Данный депозит можно открыть под 8,25% годовых как в отделении, так и в мобильном и интернет-банке. Минимальная сумма – от 100 000 рублей. Проценты по депозиту «Ренессанс Специальный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена. Досрочное расторжение договора производится по ставке 0,5% годовых из расчета фактического нахождения средств на счете вклада. Пролонгация договора осуществляется на условиях вклада «Ренессанс Доходный».

Также «Ренессанс Кредит» повысил ставки по текущим вкладам. Теперь депозит «Ренессанс Доходный» в рублях можно открыть под 7,5% годовых на срок 6 месяцев или 9 месяцев в отделении и под 7,65% – через онлайн-сервисы банка. При открытии вклада в отделении на срок 550 дней процентная ставка составит 8,25% годовых. Кроме того, на 0,25 п.п. были увеличены ставки по депозиту «Ренессанс Доходный» при размещении в долларах США. При открытии данного вклада в мобильном приложении, интернет-банке и офисах доходность составит: 1,25% годовых при сроке 3 месяца, 1,75% – при сроке 6 месяцев, 2% – при сроке 9 месяцев, 2,25% – при размещении средств на год и 2,5% – при сроке 550 дней. Минимальная сумма – от 30 000 рублей / 500 долларов США при открытии в отделениях и от 5 000 рублей / 100 долларов США при открытии интернет– и мобильном банке. Проценты по депозиту «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена. Есть льготные условия досрочного расторжения договора: до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,5% годовых, с 91-го до 180-го дня – по ставке 3%, со 181-го до 366-го дня – по ставке 3,75%, с 367-го дня – по ставке 4,25%.

«Ренессанс Накопительный» в долларах США при минимальной сумме размещения до 25 000 теперь можно открыть под 0,5% годовых на срок 3 месяца и 0,75% – на срок 6 месяцев, 9 месяцев или 12 месяцев. В случае размещения суммы от 25 000 долларов США на срок 3 месяца ставка составит 0,75% годовых, а на срок 6, 9 или 12 месяцев – 1%. Данные процентные ставки действуют как при открытии вклада в отделении, так и через дистанционные сервисы банка. Минимальная сумма – от 500 долларов США при открытии вклада в офисах банка и от 100 долларов США при открытии вклада через онлайн-сервисы. Проценты по депозиту «Ренессанс Накопительный» выплачиваются ежемесячно на текущий или депозитный счет или счет карты по выбору клиента. Есть возможность пополнения, частичное снятие средств со счета не предусмотрено. Досрочное расторжение договора производится по ставке вклада до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете вклада.