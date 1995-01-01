«Ренессанс Кредит» стал победителем Национальной банковской премии 2018 в номинации «Банк, который ценит своих клиентов». Организатором премии является Ассоциация российских банков (АРБ)

«Ренессанс Кредит» стал победителем Национальной банковской премии 2018 в номинации «Банк, который ценит своих клиентов». Организатором премии является Ассоциация российских банков (АРБ). Церемония награждения победителей состоялась 12 декабря во время торжественного новогоднего приема с участием руководства АРБ и топ-менеджмента банков.​ ​

Награду из рук президента АРБ Гарегина Тосуняна и ведущего мероприятия Дмитрия Диброва получила Елена Логинова, старший вице-президент банка, в зону ответственности которой в том числе входит организация, координация и развитие службы поддержки клиентов, централизованное сопровождение клиентских операций, а также блок дистанционных продаж.​ ​

«Уже 15 лет банк успешно работает на рынке потребительского кредитования и помогает клиентам в решении их финансовых вопросов. За это время более 11 млн человек воспользовались продуктами «Ренессанс Кредит» и воплотили свои мечты в жизнь! Мы ценим каждого нашего клиента и благодарим за поддержку и доверие!» – отметила Елена Логинова во время выступления на церемонии награждения.​ ​

Победителей Национальной банковской премии 2018 определяли посетители сайта АРБ. В голосовании приняли участие более семи тысяч человек. ​