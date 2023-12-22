Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Все блоги - Турниры и баттлы для Чатлан

    ШИП-23 22.12-23.12

    Сегодня, 08:43
    Организатор – gogolenius (10-7-4)

    22.12 18:00 Блэкберн – Норвич
    22.12 18:00 Брентфорд – Болтон
    22.12 18:00 Дерби Каунти – Бристоль Сити
    22.12 18:00 Ипсвич Таун – Шеффилд Юнайтед
    22.12 18:00 Ноттингем Форест – КПР
    22.12 18:00 Рединг – Мидлсбро
    22.12 18:00 Ротерхэм – Вест Бромвич
    22.12 18:00 Сток Сити – Миллуол
    22.12 18:00 Уиган – Бирмингем
    22.12 18:00 Шеффилд Уэнсдей – Престон
    22.12 20:30 Халл – Суонси
    23.12 16:30 Астон Вилла – Лидс

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62778

      DeMoN-FCMU 1 час назад

      22.12 18:00 Блэкберн – Норвич 0-1
      22.12 18:00 Брентфорд – Болтон 1-1
      22.12 18:00 Дерби Каунти – Бристоль Сити 2-1
      22.12 18:00 Ипсвич Таун – Шеффилд Юнайтед 1-2
      22.12 18:00 Ноттингем Форест – КПР 2-0
      22.12 18:00 Рединг – Мидлсбро 1-2
      22.12 18:00 Ротерхэм – Вест Бромвич 1-3
      22.12 18:00 Сток Сити – Миллуол 1-1
      22.12 18:00 Уиган – Бирмингем 1-2
      22.12 18:00 Шеффилд Уэнсдей – Престон 1-0
      22.12 20:30 Халл – Суонси 1-1
      23.12 16:30 Астон Вилла – Лидс 1-2

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18998

      Atoniq 2 часа назад

      22.12 18:00 Блэкберн – Норвич 2-0
      22.12 18:00 Брентфорд – Болтон 2-0
      22.12 18:00 Дерби Каунти – Бристоль Сити 2-1
      22.12 18:00 Ипсвич Таун – Шеффилд Юнайтед 1-1
      22.12 18:00 Ноттингем Форест – КПР 1-1
      22.12 18:00 Рединг – Мидлсбро 0-1
      22.12 18:00 Ротерхэм – Вест Бромвич 0-2
      22.12 18:00 Сток Сити – Миллуол 2-0
      22.12 18:00 Уиган – Бирмингем 1-1
      22.12 18:00 Шеффилд Уэнсдей – Престон 2-0
      22.12 20:30 Халл – Суонси 1-1
      23.12 16:30 Астон Вилла – Лидс 2-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64917

      Chernyi Lis 3 часа назад

      22.12 18:00 Блэкберн – Норвич 1-0
      22.12 18:00 Брентфорд – Болтон 2-0
      22.12 18:00 Дерби Каунти – Бристоль Сити 2-1
      22.12 18:00 Ипсвич Таун – Шеффилд Юнайтед 1-0
      22.12 18:00 Ноттингем Форест – КПР 2-1
      22.12 18:00 Рединг – Мидлсбро 1-1
      22.12 18:00 Ротерхэм – Вест Бромвич 1-1
      22.12 18:00 Сток Сити – Миллуол 0-1
      22.12 18:00 Уиган – Бирмингем 2-1
      22.12 18:00 Шеффилд Уэнсдей – Престон 1-1
      22.12 20:30 Халл – Суонси 1-1
      23.12 16:30 Астон Вилла – Лидс 1-0

      1
      Ответить
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru