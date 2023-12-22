ШИП-23 22.12-23.12

22.12 18:00 Блэкберн – Норвич 0-1
22.12 18:00 Брентфорд – Болтон 1-1
22.12 18:00 Дерби Каунти – Бристоль Сити 2-1
22.12 18:00 Ипсвич Таун – Шеффилд Юнайтед 1-2
22.12 18:00 Ноттингем Форест – КПР 2-0
22.12 18:00 Рединг – Мидлсбро 1-2
22.12 18:00 Ротерхэм – Вест Бромвич 1-3
22.12 18:00 Сток Сити – Миллуол 1-1
22.12 18:00 Уиган – Бирмингем 1-2
22.12 18:00 Шеффилд Уэнсдей – Престон 1-0
22.12 20:30 Халл – Суонси 1-1
23.12 16:30 Астон Вилла – Лидс 1-2
22.12 18:00 Блэкберн – Норвич
22.12 18:00 Брентфорд – Болтон
22.12 18:00 Дерби Каунти – Бристоль Сити
22.12 18:00 Ипсвич Таун – Шеффилд Юнайтед
22.12 18:00 Ноттингем Форест – КПР
22.12 18:00 Рединг – Мидлсбро
22.12 18:00 Ротерхэм – Вест Бромвич
22.12 18:00 Сток Сити – Миллуол
22.12 18:00 Уиган – Бирмингем
22.12 18:00 Шеффилд Уэнсдей – Престон
22.12 20:30 Халл – Суонси
23.12 16:30 Астон Вилла – Лидс