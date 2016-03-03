За 12 серий до (часть 2)...

На этой неделе - старт продолжение сезона "2015/16" сериала под названием "Российская Премьер-лига". В этой статье продолжим обсуждать матчи второго плана тура.

Сравнить футбольный сезон с сезоном любого из сериалов (модных во все времена) - не такая глупая задумка: у обоих есть актеры - главные действующие лица (команды), все герои сериала «встречаются» друг с другом (футбольные матчи), у каждой такой встречи - интриги, кульминация, развязка (в футболе порой интереснее, чем в сериалах), у каждого героя (команды) - свои фанаты, каждый актер играет свою роль и занимает свое место в табели о рангах в конце каждого сезона: кто-то умирает (вылет в ФНЛ), в следующем сезоне появляются новые герои... Мы также ругаем отечественные сериалы, поглядывая на запад. Только вот футбол всё же более непредсказуем, чем любой сериал.

Российский футбол с треском проваливший еврокубковый февраль, в марте возвращается на отечественные стадионы, и уже в ближайший уик-энд мы с вами станем свидетелями старого-доброго чемпионата России.

Поговорим о матчах второго плана второго игрового дня 19-й серии российского футбольного сериала.

Уфа - Мордовия

6 марта, воскресенье. 14:30 (мск).

«Уфа» в зимнюю паузу провела семь контрольных матчей, ни разу не проиграв (+4=3, 17-6). Однако не все так хорошо - в трансферное окно «вылетел» один из лучших (если не самый лучший) игрок «горожан» голкипер Давид Юрченко. Так получилось, что и равноценной замены вратаря у уфимцев нет. На кого будет сделана ставка Евгением Перевертайло пока не совсем понятно. В кубковой игре против лидера российского футбола играл Шелия, а в течение осенней части сезона пытался подменять основного кипера Нарубин.

Неизвестно, как выбирала себе соперников по спаррингам, саранская команда, но есть в ее активе победы с немыслимыми для футбола счетами (14:0, 11:1), а в пассиве - поражения всухую всем соперникам по контрольным матчам из ФНЛ. Всего же на счету «саранчан» восемь контрольных матчей (+4=0-4, 34-7).

Обе столичные команды республик барахтаются в низу турнирной таблицы. «Уфимцы», правда, выступают чуть лучше (на целых два очка опережает саранскую команду), занимая одно из стыковых мест.

«Мордовия» в этом сезоне не впечатляет, и, пожалуй, это главный претендент на вылет в подэлитный дивизион. Но не все еще потеряно - впереди 12 игр, а отставание от спасительного 12 места - пять очков, от «зоны стыков» - и того меньше (одно очко).

В республиканском противостоянии победа, как воздух, нужна обеим командам. Это матч «за шесть очков». Букмекеры небольшое предпочтение отдают команде хозяев, что вполне оправдано.

Мой прогноз на этот матч - 2:1.

Терек - Локомотив

6 марта, воскресенье. 17:00 (мск)

«Локомотив», в отличие от всех предыдущих команд, провел лишь пять контрольных матчей, оно и понятно - «железнодорожники» открыли футбольный год раньше всех остальных команд РФПЛ, сыграв два матча против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Из еврокубка «Локо» благополучно вылетел: безвольно проиграл в Турции (2:0), а дома, пытаясь пустить игру в овертайм, пропустил в концовке - 1:1. Откровенно говоря, во втором матче «красно-зеленым» удалось продемонстрировать хорошую игру, но... ушел из команды главный голеадор Ниасс, а равноценной замены ему Игорь Черевченко не нашел, и с реализацией моментов у «москвичей» огромные проблемы.

Республиканская команда Чечни поработала на сборах на славу - шесть спаррингов: ни одного поражения и ни одного пропущенного мяча (+5=1, 11-0)! Рашиду Рахимову осталось лишь суметь перенести этот настрой и на официальные игры, чем он похвастаться пока не может. Совсем недавно «Терек» в буквальном смысле бодался с краснодарскими «быками» в четвертьфинале Кубка России, обе команды показали не самый выдающийся футбол, победу в котором в овертайме одержал «Краснодар».

После осенней части сезона «Локомотив» с 32-я баллами занимает третью строчку турнирной таблицы, плотность которой впечатляет и пугает одновременно - от лигочемпионовского (второго) места «железнодорожников» отделяет всего два очка, но на это же количество очков «Локо» опережает сразу три команды с одинаковыми показателями - «Спартак», «Краснодар» и «Зенит». Очень интересно будет наблюдать весной, выдержат ли «красно-зеленые» такую конкуренцию без своего лучшего бомбардира.

«Терек» отстает от «Локомотива» на четыре очка, занимая при этом седьмую позицию чемпионата: ниже восьмого места «грозненцы» вряд ли упадут, а вот поучаствовать в гонке за еврокубковые места им явно будет по силам, даже несмотря на продажу Маурисио.

Встреча между этими командами состоится в Грозном, а это значит, что гостям в любом случае будет непросто. Букмекеры делают ставку на победу «Терека», и я с ними солидарен.

Мой прогноз на матч - 2:1.

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