Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 9-й тур РФПЛ

"Бомбардир" продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В девятом туре вызов президенту "СА-Футбольное агентство" снова бросает ведущий редактор Иван Адаменко.

"Бомбардир" продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В девятом туре вызов президенту "СА-Футбольное агентство" снова бросает ведущий редактор Иван Адаменко.

"Ростов" - "Анжи" - 1:0

Алексей Сафонов. Прогноз: 2:0. Я не сомневаюсь в победе хозяев поля, дончане сбалансировано выступают и под руководством Курбана Бердыева могут замахнуться на попадание в Лигу Европы.

Иван Адаменко. Прогноз: 1:1. Мне кажется, что "Анжи" сможет зацепиться за очки на выезде. Перед Юрием Семиным замаячила отставка с тренерского мостика, поэтому футболисты постараются выложиться на поле на 200 процентов.

"Терек" - "Уфа" - 4:1

А.С. Прогноз: 1:0. Грозненцы потихоньку оживают после не столь удачного старта сезона. Да и фактор домашнего поля сыграет на руку "Тереку".

И. А. Прогноз: 1:0. "Терек" дома всегда сильно выступает, а тут в соперниках будет не столь именитый клуб. Один мяч подопечные Рашида Рахимова уж точно забить смогут.

"Кубань" - "Спартак" - 3:0

А.С. Прогноз: 1:3. "Спартак", если смотреть объективно, и по классу, и по средствам, выше своего оппонента. Думаю, что красно-белые вернутся домой с тремя очками в своем активе.

И. А. Прогноз: 0:2. Красно-белые очень симпатично выглядят в текущем сезоне, а неразбериха в Краснодаре практически лишает "Кубань" шансов на три очка.

"Мордовия" - ЦСКА - 4:6

А.С. Прогноз: 0:1. Армейцы будут разозлены после неудачи в Лиге чемпионов, плюс есть возможность сделать определенный очковый задел в турнирной таблице чемпионата России – надо этим воспользоваться. Да, коллектив из Саранска будет свежее, но красно-синие возьмут свое за счет класса.

И. А. Прогноз: 0:2. Армейцы провалили матчи с "Зенитом" и "Вольфсбургом". Надо реабилитироваться не только перед болельщиками, но и перед самими собой.

"Зенит" - "Амкар" - 1:1

А.С. Прогноз: 2:0. После Лиги чемпионов у сине-бело-голубых будет не так много времени на подготовку, но соперник будет не из таких уж и тяжелых. Ставлю на Санкт-Петербург. Если "Зенит" хочет бороться за попадание в Лигу чемпионов, то обязательно должен в предстоящем туре набирать очки.

И.А. Прогноз: 3:0. Ожидаю, что петербургский клуб сможет раздавить соперника. Это команде Андре Виллаш-Боаша вполне по силам. Главное – правильный настрой на соперника.

"Локомотив" - "Крылья Советов" - 2:0

А.С. Прогноз: 1:1. "Крылья" производят приятное впечатление в последних встречах. Видно, что тренерский штаб смог достучаться до футболистов, которые поверили в него.

И. А. Прогноз: 1:0. Да, "Локомотив" не столь удачно домашние игры в последнее время проводит, но мне кажется, что игра с "Рубином" железнодорожников немножко встряхнет.

"Урал" - "Краснодар" - 3:1

А.С. Прогноз: 1:2. "Быки" возьмут свои трудовые очки, а "Урал" пока, к сожалению, не особо впечатляет. Будет борьба, но гости окажутся в ней победителями.

И. А. Прогноз: 0:2. "Краснодар" был не слишком удачен на старте, но теперь дружина Олега Кононова набрала ход. "Урал" пока не готов на равных соперничать с такими коллективами, поэтому уступит "быкам".

"Динамо" - "Рубин" - 0:0

А.С. Прогноз: 1:1. "Динамо" всегда очень тяжело проводит поединки с казанцами. "Рубин" неплохо провел встречу с "Локомотивом", но я все же рискну поставить на ничью. Молодые футболисты бело-голубых получили щелчок по носу во встрече с "Краснодаром". Теперь они будут предельно мотивированными выходить на поле. Кобелев сможет найти нужные слова, чтобы достучаться до ребят.

И. А. Прогноз: 2:2. Обе команды будут нацелены на максимальный результат, но ничья – это более логичный исход битвы. Думаю, что матч порадует собравшихся болельщиков обилием голов. А там, глядишь, и Погребняк сможет дебютный мяч за бело-голубых забить.

9-й тур:

Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 8:9

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – "Бомбардир" - 49:61

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла