В ОМСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОТП БАНКА ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

В рамках «Дней Эрмитажа в Омске 2018» в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля открылась выставка, на которой представлен шедевр из коллекции Государственного Эрмитажа – картина «Пейзаж с караваном» (вторая половина 175

В рамках «Дней Эрмитажа в Омске 2018» в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля открылась выставка, на которой представлен шедевр из коллекции Государственного Эрмитажа – картина «Пейзаж с караваном» (вторая половина 1750-х) кисти саксонского художника Христиана Вильгельма Эрнста Дитриха (1712–1774).

Выставка проходит во Врубелевском корпусе музея по адресу: ул. Ленина, 3 и продлится до 3 февраля 2019 года.

Государственный Эрмитаж – один из крупнейших и наиболее значимых художественных и культурно-исторических музеев мира. Его история началась с коллекций произведений искусства, приобретенных Екатериной II. 11 февраля 1764 года императрица подписала «Указ о принятии от берлинского коммерсанта и фабриканта Иоганна Эрнста Гоцковского собрания картин», состоявшего из 317 предметов и изначально предназначавшегося ее политическому сопернику – прусскому королю Фридриху II. В составе коллекции Гоцковского в Эрмитаж поступил и «Пейзаж с караваном». Картины Дитриха пользовались высоким спросом у многочисленных коллекционеров самых разных сословий.

Формат выставки одной картины позволяет в полной мере оценить художественные достоинства небольшого живописного произведения «Пейзаж с караваном» из собрания Государственного Эрмитажа, обладающего высокой художественной и исторической ценностью.

В прошлом году ОТП Банк стал партнером выставки «Ремесло как искусство. Предметы из коллекции оружия Государственного Эрмитажа». Выставка также была организована в рамках «Дней Эрмитажа в Омске», которые проходят в Омске уже три года подряд. В общей сложности сотрудничество банка и музея насчитывает более 20 лет. В 2015 году ОТП Банк первым среди российских организаций поддержал начинание создать на базе Музея имени

М. А. Врубеля Центр «Эрмитаж-Сибирь», выделив 1 млн рублей для формирования целевого капитала фонда музея.

Андрей Камионко, директор филиала «Омский» ОТП Банка: «Одна из наших основных ценностей – это культурное наследие. Мы рады нашему многолетнему сотрудничеству с музеем имени Врубеля, который помогает знакомиться с мировыми шедеврами. Это развитие наших детей и вклад в наше будущее. В этом году омичи смогут увидеть картину, с которой началась история Государственного Эрмитажа».