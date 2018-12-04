«Ренессанс Кредит» предлагает бесплатно оформить дебетовую карту

«Ренессанс Кредит» отменит комиссию за оформление и выдачу дебетовой карты на период с 1 по 31 декабря 2018 года. В течение месяца карту можно будет получить бесплатно в любом отделении банка

«Ренессанс Кредит» отменит комиссию за оформление и выдачу дебетовой карты на период с 1 по 31 декабря 2018 года. В течение месяца карту можно будет получить бесплатно в любом отделении банка.

На остаток собственных средств по дебетовой карте начисляется доход, рассчитанный по ставке 7,5% годовых при наличии на счете суммы от 0 до 499 999,99 рублей в течение календарного месяца, за который начисляются проценты, и по ставке 6% годовых при сумме от 500 000,00 рублей и выше. Доход начисляется на минимальный остаток средств на карте в календарном месяце.

Снимать наличные с дебетовой карты можно без комиссии в кассах и банкоматах «Ренессанс Кредит», а также в сумме до 25 000 рублей в течение календарного месяца в банкоматах других банков, в том числе за рубежом.

Имеется возможность бесплатного внесения денежных средств на счет: через сервис переводов card-to-card на сайте банка или с помощью терминалов, банкоматов и касс в отделениях «Ренессанс Кредит».

Комиссия за обслуживание не взимается, если в месяц клиент тратит по карте не менее 5 000 рублей или держит на карте средства в размере не менее 30 000 рублей. В остальных случаях ежемесячная комиссия составляет 59 рублей.