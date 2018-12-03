5 декабря в Международном Доме музыки состоится выступление детского театра «Домисолька»

5 декабря в Камерном зале Московского международного Дома музыки мальчишек и девчонок, а также их родителей ждeт настоящий праздник детства – выступление детского музыкального театра «Домисолька»

5 декабря в Камерном зале Московского международного Дома музыки мальчишек и девчонок, а также их родителей ждeт настоящий праздник детства – выступление детского музыкального театра «Домисолька». В программе – песни из любимых мультфильмов и кинофильмов, песни о Родине, русской природе, дружбе, детстве, путешествиях, песни о доброте и волшебстве. Сергей Никитин, Владимир Шаинский, Евгений Крылатов, Геннадий Гладков – вот далеко не полный список композиторов, мелодии которых будет звучать в этот вечер.

Специальные гости вечера – Диана ГУРЦКАЯ и Руслан АЛЕХНО.

Детский музыкальный театра «Домисолька» – уникальное объединение юных артистов. Участники коллектива – настоящие профессиональные артисты, демонстрирующие на своих выступлениях не только вокальное, но и хореографическое и актерское мастерство. Концерт с участием звезд российской эстрады в Доме музыки станет лучшим подтверждением тому, что вовлечение в творчество с самого раннего возраста влияет на проявление творческого начала в детях самым благотворным образом.