Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Эхо делового мира Все блоги -

    5 декабря в Международном Доме музыки состоится выступление детского театра «Домисолька»

    3 декабря 2018
    5 декабря в Камерном зале Московского международного Дома музыки мальчишек и девчонок, а также их родителей ждeт настоящий праздник детства – выступление детского музыкального театра «Домисолька»

    5 декабря в Камерном зале Московского международного Дома музыки мальчишек и девчонок, а также их родителей ждeт настоящий праздник детства – выступление детского музыкального театра «Домисолька». В программе – песни из любимых мультфильмов и кинофильмов, песни о Родине, русской природе, дружбе, детстве, путешествиях, песни о доброте и волшебстве. Сергей Никитин, Владимир Шаинский, Евгений Крылатов, Геннадий Гладков – вот далеко не полный список композиторов, мелодии которых будет звучать в этот вечер.

    Специальные гости вечера – Диана ГУРЦКАЯ и Руслан АЛЕХНО.

    Детский музыкальный театра «Домисолька» – уникальное объединение юных артистов. Участники коллектива – настоящие профессиональные артисты, демонстрирующие на своих выступлениях не только вокальное, но и хореографическое и актерское мастерство. Концерт с участием звезд российской эстрады в Доме музыки станет лучшим подтверждением тому, что вовлечение в творчество с самого раннего возраста влияет на проявление творческого начала в детях самым благотворным образом.

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 