Что делать Реалу летом 2019 года?

Очень кратко: продавать много, дорого.

Пост написан на стыке осени и весны 2018 года и в это время года Реал выглядит ужасно. Ужасны все: от президента, который меняет провального Лопатеги (факт остается фактом) на провального Солари из Кастильи (там он тренировал также провально), до Куртуа и полевых футболистов.

Надеюсь Реал не выиграет в этом году Лигу Чемпионов, в противном случае нам снова придется смотреть как Реал с треском летит Севилье, Эйбару, не говоря уже о Барселоне. Это еще я не говорю, что в случае победы Реала в ЛЧ в команде продолжит бегать Лукита, на замене сидеть Мариано Диаз, а Варан продолжит проигрывать каждый матч, в котором принимает участие. Но не об этом.

Этот пост о том, что я бы поменял летом 2019 года в составе Реала. Начнем с того, что в заявку у меня проходило бы, максимум, 29 человек, включая вратарей. Не знаю как обстоят дела с заявкой сейчас, но когда в тренировочном процессе принимают участие ровно 29 человек, легче делить основу и приближенных к основе футболистов.

Итак, с учетом играющего в аренде Андрее Лунине, у Реала 4 вратарей. При всем уважении я бы не стал возвращать Андрея в Реал даже на место Кике Касилья. Лунин очень молод и невероятно перспективен, что усугубится сидением на скамейке. Да и граждан бывшего СНГ быстро навевает тоска, сидя в тепличных условиях. Вратарский вопрос я оставил бы в таком же состоянии с определенным делением: основа – Куртуа, Навас – первая подстраховка, Касилья носит воду.

В моем идеальном мире центральных защитников в команде ровно пять. Как мы знаем, сейчас у Реала их всего 4 (Серхио Рамос, Варан, Начо и Вальехо), Каземиро не считается. Нередкие травмы Вальехо зачастую оставляют минимум вариантов для оборонительной компактности. Возможно, это будет полной неожиданностью, но я бы оставил Варана, Начо и Вальехо, продав Серхио Рамоса. Главное чудо испанского футбола, капитан второго пришествия Галактикос, но ему уже 32, из которых на поле он провел более 14 лет. Рамос – великолепен, но с потерей скорости все взрывные фолы, неуместные привозы – не банальщина, а реальность. Я бы предложил уйти доигрывать в Севилью, в Штаты, в Манчестер Юнайтед, и уйти красиво. По крайней мере, красивее, чем Касильяс, Рауль и Роналду. На его место я бы пригласил Маттийса де Лигта, 19-летнего основного защитника Аякса. Он будет составлять конкуренцию Начо на место в основе, даже если и проиграет у него будет фора в возрасте. Быть может, он в Реале в связке с Вальехо – это будущий центр «Видич – Фердинанд». На еще одно место у меня претендует Хави Санчес, который уже проходил предсезонку с Реалом и даже успел отыграть матч в основе. Он капитан в Кастилье и, возможно, чувствует повышение в классе.

Крайних защитников в команде будет пятеро. Регилон вы вывозит роль фулбэка, как до него не вывозили Хакими и Карвахаль. Я думаю стоит снова опробовать эту схему. Жаль только, что она подозрительно шикарна только для правого фулбэка, а левоногие крайние защитники (то бишь конкуренты Марсело) слабо прогрессируют по системе «право обратного выкупа». Тем не менее, я вернул бы из аренды Тео Эрнандеса для подмены уже 30-летнего вице-капитана Марсело, а также вернул бы Хакими чтобы окончательно убедиться, что у Реала, наверное, лучшие правые защитники в мире.

Чистых опорников в Реале будет 3. Каземиро прекрасно справляется со своей ролью, поэтому искать ему замену не имеет никакого смысла. Его будет подменять молодой Маркос Льоренте, а третьим должен стать кто-то очень многообещающий. В голове пока одно лишь имя – Сандро Тонали.

Центральная ось, к которой именно сейчас очень много вопросов. Если Кроос еще как-то набирает форму, но проблесков прошлогоднего Модрича становится все меньше и меньше. Думаю пришло и его время покинуть команду и перебраться в Италию. В таком случае, рядом в Кроосом останутся Вальверде и Себальос, а мне в конце концов нужно еще 2 полузащитника такого же склада как и Модрич. Я бы присмотрелся к Адриену Рабьо, у которого кончается контракт с ПСЖ, и вернул бы Матео Ковачича. Такая линия центральных полузащитников – просто шедевральный успех!

Остальных претендентов на полузащиту, вроде Иско, Хамеса и Лукас Силву я бы продал. От продажи Иско и Хамеса сильно распухает кошелек, который во времена бешеных цен на футболистов просто жизненная необходимость. Лукаса Силву можно вообще вернуть бесплатно, сейчас он стоит не больше 2-3 миллионов евро.

Вингеров у меня тоже было бы 5: двое слева и трое справа. Позиция слева будет представлена Марко Асенсио и Винисиусу, а справа – Бэйлу, Васкесу и Эдегору (!!!). Тут некоторые вопросы вызывает лишь Эдегор, поэтому я считаю раз уж он не хочет прогрессировать в Кастилье и Витессе, то пусть играет в Реале. Быть может хоть 180 минут сыграет, сможет продать себя хорошей игрой в ЛЧ или против аутсайдеров в Кубке Испании.

Я исполнил бы мечту всякого мадридиста, продав Карима. Он слабо выступает без поддержки Криштиану, поэтому его место я подогрел бы для Мауро Икарди, а вдогонку отправил бы Рауля де Томаса. И конечно же вернул бы Борхито Майораля. Нравится мне этот игрок, но он будет только третьим после Икарди и Мариано. В итоге было так:

Thibaut Courtois GK 26 Belgium 65mln

Keylor Navas GK 31 Costa Rica 18mln

Kiko Casilla GK 32 Spain 6mln

Raphael Varane CB 25 France 80mln

Sergio Ramos CB 32 Spain 40mln -

Nacho Fernandez CB 28 Spain 35mln

Jesus Vallejo CB 21 Spain 12mln

Marcelo LB 30 Brazil 70mln

Sergio Reguilon LB 21 Spain 5mln

Daniel Carvajal RB 26 Spain 60mln

Alvaro Odriozola RB 22 Spain 30mln

Casemiro CDM 26 Brazil 70mln

Marcos Llorente CDM 23 Spain 12mln

Toni Kroos CM 28 Germany 80mln

Luka Modric CM 33 Croatia 25mln -

Dani Ceballos CM 22 Spain 20mln

Federico Valverde CM 20 Uruguay 6mln

Isco CAM 26 Spain 90mln

Marco Asensio LWA 22 Spain 90mln

Vinicius Junior LWA 18 Brazil 35mln

Gareth Bale RWA 29 Wales 90mln

Lucas Vazquez RWA 27 Spain 25mln

Karim Benzema CF 30 France 40mln -

Mariano Diaz CF 25 Dominican 22mln

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Andrii Lunin GK 19 Ukraine 5mln

Theo Hernandez LB 21 France 15mln

Achraf Hakimi RB 20 Morocco 11mln

Mateo Kovacic CM 24 Croatia 30mln

Lucas Silva CM 25 Brazil 2mln

James Rodriguez CAM 27 Colombia 80mln

Martin Odegaard RWA 19 Norway 4mln

Borja Mayoral CF 21 Spain 7.5mln

Raul de Tomas CF 24 Spain 7.5mln

а станет так:

Thibaut Courtois GK 26 Belgium 65mln

Keylor Navas GK 31 Costa Rica 18mln

Kiko Casilla GK 32 Spain 6mln

Raphael Varane CB 25 France 80mln

Matthijs de Ligt CB 19 Netherlands 50mln buy

Nacho Fernandez CB 28 Spain 35mln

Jesus Vallejo CB 21 Spain 12mln

Javi Sanchez CB 21 Spain 1mln Castilla

Marcelo LB 30 Brazil 70mln

Theo Hernandez LB 21 France 15mln

Daniel Carvajal RB 26 Spain 60mln

Alvaro Odriozola RB 22 Spain 30mln

Achraf Hakimi RB 20 Morocco 11mln

Casemiro CDM 26 Brazil 70mln

Marcos Llorente CDM 23 Spain 12mln

Sandro Tonali CDM 18 Italy 7mln buy

Toni Kroos CM 28 Germany 80mln

Adrien Rabiot CM 23 France 50mln free

Mateo Kovacic CM 24 Croatia 30mln

Dani Ceballos CM 22 Spain 20mln

Federico Valverde CM 20 Uruguay 6mln

Marco Asensio LWA 22 Spain 90mln

Vinicius Junior LWA 18 Brazil 35mln

Gareth Bale RWA 29 Wales 90mln

Lucas Vazquez RWA 27 Spain 25mln

Martin Odegaard RWA 19 Norway 4mln

Mauro Icardi CF 25 Argentina 95mln buy

Mariano Diaz CF 25 Dominican 22mln

Borja Mayoral CF 21 Spain 7.5mln

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Andrii Lunin GK 19 Ukraine 5mln (loan)

Sergio Reguilon LB 21 Spain 5mln (loan)

Sergio Ramos CB 32 Spain 40mln (sell)

Luka Modric CM 33 Croatia 25mln (sell)

Lucas Silva CM 25 Brazil 2mln (sell)

Isco CAM 26 Spain 90mln (sell)

James Rodriguez CAM 27 Colombia 80mln (sell)

Karim Benzema CF 30 France 40mln (sell)

Raul de Tomas CF 24 Spain 7.5mln (sell)