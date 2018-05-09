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    «Ренессанс Кредит» ввел вклад «Ренессанс Пополняемый»

    28 ноября 2018
    «Ренессанс Кредит» расширил линейку вкладов и добавил новый депозит «Ренессанс Пополняемый». Данный вклад доступен только в рублях
    «Ренессанс Кредит» расширил линейку вкладов и добавил новый депозит «Ренессанс Пополняемый». Данный вклад доступен только в рублях.
    Разместить средства на депозите «Ренессанс Пополняемый» можно на полгода или год. При этом доходность составит 6,5% и 6,75% соответственно при открытии вклада в отделении и 6,75% и 7% – при открытии через интернет– и мобильный банк.
    Минимальная сумма вклада – от 30 000 рублей. Проценты по вкладу «Ренессанс Пополняемый» выплачиваются в конце срока, есть возможность пополнения, частичное снятие средств со счета не предусмотрено. Досрочное расторжение договора производится по ставке вклада до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете вклада.
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