НПФ «Сафмар» изучил, какие знаки зодиака благоприятствуют большой пенсии

​​​​​​АО НПФ «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, изучил клиентскую базу застрахованных лиц – более 2 млн своих клиентов – по датам рождения и вывел ряд закономерностей о том, как они копят на пенсию в зависи

АО НПФ «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, изучил клиентскую базу застрахованных лиц – более 2 млн своих клиентов – по датам рождения и вывел ряд закономерностей о том, как они копят на пенсию в зависимости от знака зодиака, под которым родились. Из всех знаков зодиака пенсионные накопления чаще всего формируют Близнецы, а реже всего – Скорпионы. Самый состоятельный будущий пенсионер НПФ «Сафмар» – Дева.

Как выяснило аналитическое управление НПФ «Сафмар», среди клиентов НПФ «Сафмар» по обязательному пенсионному страхованию больше всего Близнецов, а меньше всего – Скорпионов. Самый большой средний счет пенсионных накоплений – у Тельцов, а меньше всего на пенсию откладывают, опять-таки, Скорпионы. При этом анализ пенсионных счетов показал, что больше всего – более 2,3 млн руб. – накопил вместе с НПФ «Сафмар» представитель знака Дева. Также среди «пятерки» наиболее состоятельных будущих пенсионеров – два Тельца и два Стрельца.

Анализ проводился по базе клиентов НПФ «Сафмар» по обязательному пенсионному обеспечению. Размеры средних счетов по знакам зодиака отличаются у клиентов НПФ «Сафмар» несильно, так как в целом клиенты НПФ «Сафмар» имеют высокие средние счета: по этому показателю фонд занимает первое место среди ТОП-5 НПФ по пенсионным накоплениям (ЦБ РФ на 30.06.2018).

«Мы рекомендуем своим клиентам вне зависимости от знака зодиака, под которым родились, начинать копить на пенсию заблаговременно и самостоятельно. Можно откладывать понемногу и к пенсии накопить себе хорошую сумму с учетом инвестиционного дохода, который зарабатывает для вас фонд», – отметил руководитель управления анализа пенсионного рынка Евгений Биезбардис (Телец).

«Именно положение планет в личном гороскопе и влияет на определенные качества нашего характера, в том числе и на отношение к финансам, умение их зарабатывать и накапливать, – отметила астролог Татьяна Лукашевич. – Однако только зная личный гороскоп конкретного человека, можно точно сказать, какой он на самом деле: способен ли он самостоятельно сохранить и приумножить средства, используя различные финансовые и инвестиционные инструменты, или необходимо рекомендовать ему обратиться к специалистам».

Для справки: знаки зодиака — 12 секторов по 30°, на которые в астрологии разделен зодиакальный пояс, каждому из этих участков приписываются определенные метафизические свойства, играющие роль при анализе гороскопов. Понятие «знак зодиака» часто применяется для обозначения людей, родившихся в определенный период (то есть имеющих в натальной карте – индивидуальном гороскопе – положение Солнца в этом знаке). Астрологи считают, что в астрологической карте человека отражается его судьба и характер (Википедия).

Овен – первый знак всего Зодиакального круга, это прирожденный лидер, человек действия, говорят гороскопы. Он ценит независимость – и в том числе на пенсии, поэтому готов копить на нее, в том числе – в негосударственном пенсионном фонде. Деньги для него не самоцель, а средство достижения желаемого, и это стимулирует его думать о пенсионных накоплениях.

Больше всего среди клиентов НПФ «Сафмар» накопили на пенсию Тельцы – у них в среднем самый высокий счет из всех знаков зодиака. Это и понятно: Тельцам, согласно многочисленным гороскопам, нравится стабильность, и в первую очередь – финансовая. Зодиакальный символ Тельца – это символ прочности и надежности. Среди клиентов фонда достаточно много именно Тельцов (четвертое место по численности среди клиентов НПФ «Сафмар»).

Близнецы не только самые многочисленные среди клиентов НПФ «Сафмар»: они еще имеют второй по размеру средний счет пенсионных накоплений. При этом, согласно гороскопу, Близнецы – один из самых изменчивых знаков зодиака. И хотя они относятся к деньгам по-разному, но при этом всегда готовы копить на пенсию, так как для них это возможность заняться любимым делом, а на него зачастую нужны накопления.

Раки, как гласят гороскопы, хоть и не очень предприимчивы, но зато они практически всегда становятся финансово благополучными людьми. Они с детства любят копилки, и, вырастая, продолжают копить, чтобы быть финансово независимыми и уверенными в себе. Поэтому с пенсионными накоплениями у них все в порядке, и средний счет в НПФ «Сафмар» достаточно высокий.

Львы живут с размахом. Они щедры, любят тратить, но при этом легко зарабатывают деньги. Управление финансами для них не пустой звук. При этом Львы практичны и тратят свое время только на реалистичные проекты. В итоге по размеру средний счет Львов-клиентов НПФ «Сафмар» среди других знаков зодиака прочно занял третье место – всего на 7 рублей ниже среднего счета стабильных Тельцов.

Практичные и любящие порядок Девы (пятые в списке НПФ «Сафмар» по числу клиентов) готовы педантично следить за будущей пенсией. Их главные качества – рационализм и ответственность. Они тщательно продумывают каждое свое капиталовложение. И практичная идея потихоньку откладывать на пенсию не может не привлекать их. Именно Дева больше всех накопила на пенсию в НПФ «Сафмар».

Весы не слишком стремятся быть состоятельными, но любят мечтать об обеспеченном будущем. Среди клиентов НПФ «Сафмар» их меньше, чем многих других знаков зодиака, но при этом их средний счет достаточно высокий. Весы олицетворяют гармонию, и для сбалансированности им нужен надежный партнер. Например, негосударственный пенсионный фонд – для формирования накоплений.

Скорпионы – предприниматели и дельцы. Они верят в накопления и возможность их приумножения. Условную малочисленность Скорпионов среди клиентов НПФ «Сафмар» можно объяснить только тем, что люди этого знака зодиака обладают большим аппетитом к риску и предпочитают вкладывать средства в высокорисковые активы. Следовательно, им подходит самостоятельное инвестирование в акции, а взаимодействие с НПФ – это вариант диверсификации рисков: накопления предпочитают хранить в НПФ.

Стрельцы – открытый и жизнерадостный знак зодиака, но при этом они независимы и рассчитывают больше всего на себя. Может быть, именно поэтому им трудно поверить в возможность накопить на пенсию. Средний счет Стрельцов – один из самых невысоких. Но их стремление к риску может привести их к мысли, что с НПФ можно рискнуть – и в итоге выиграть, заработав себе пенсионный капитал, как это сделали уже два клиента фонда.

Аскетичные Козероги не очень любят копить. В жизни они зачастую ориентированы на конкретные достижения, и, следовательно, о пенсии думают в последнюю очередь, потому что «когда она еще будет!». При этом Козероги упорны в достижении своих целей и знают, что рассчитывать можно только на себя, а значит – копить на пенсию самостоятельно, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь в «третьем возрасте».

Водолеи не так серьезно относятся к деньгам, как многие другие участники зодиакального круга. Для них деньги – это способ реализовать свои задумки и обеспечить приемлемый уровень жизни. Но, тем не менее, чтобы иметь такой уровень после выхода на пенсию, приходится копить, – и Водолеи копят вместе с негосударственными пенсионными фондами. Они в середине списка клиентов НПФ «Сафмар» по знакам зодиака.

Следующими после львов по численности идут мечтатели Рыбы – их немногим больше 175 тысяч человек. Рыбы – непрактичные люди, но, зная за собой эту особенность, ищут надежных партнеров для того, чтобы «спрятать на дно» заработанные деньги. У Рыб обычно нет долгов, но нет и сбережений. Именно поэтому Рыбам рекомендуется НПФ в качестве партнера по созданию резерва на пенсию.​ ​