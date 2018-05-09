27 ноября 2018г. в 19:00 часов в Большом зале консерватории: «Шедевры камерной музыки» 

Дмитрий Хворостовский – самая яркая звезда на оперной сцене, он прославлял культуру России на международной арене. Это человек-эпоха, человек-история, человек, чьe имя сегодня знают даже люди не причастные к классическому искусству. Уход из жизни все

Дмитрий Хворостовский – самая яркая звезда на оперной сцене, он прославлял культуру России на международной арене. Это человек-эпоха, человек-история, человек, чьe имя сегодня знают даже люди не причастные к классическому искусству. Уход из жизни всемирно известного баритона невосполнимая утрата для российской и мировой оперы.

В проекте «Шедевры камерной музыки», который будет представлен 27 ноября на сцене Большого зала Консерватории им. П.И. Чайковского, объединятся вместе один из лучших сегодня российских баритонов Василий Ладюк и хранитель культурного фортепианного наследия Александр Гиндин.

Данный проект — это дань памяти Дмитрию Хворостовскому и его творческой деятельности. Он уникальный. В программу концерта проекта будут включены произведения камерного репертуара певца: русский песни и романсы, а также вокальные циклы русских композиторов, таких как П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Г. Свиридов и др. Благодаря творческой деятельности певца, многие шедевры классической музыки становились все более популярными на российской и мировой арене.

Василий ЛАДЮК:

Василий Ладюк по праву считается одним из ведущих баритонов мира. Выпускник Московского хорового училища имени Свешникова и Академии хорового искусства имени Попова (вокальный и дирижерско-хоровой факультеты, 2001), также совершенствовал мастерство в аспирантуре Академии (класс профессора Дмитрия Вдовина), на мастер-классах специалистов из театров Ла Скала, Метрополитен-оперы, Хьюстонской Большой оперы (2002-2005).

Уже в начале творческого пути музыкант стал победителем престижных международных конкурсов: имени Франсиско Виньяса в Барселоне (Гран-при и приз зрительских симпатий), «Опералии» Пласидо Доминго в Мадриде (Первая премия), конкурса вокалистов в Сидзуоке в Японии (Гран-при), а также награжден Молодежной премией «Триумф» (2009) и «Премией Олега Янковского» (номинация «Творческое открытие», 2011-2012).

С 2003 года Василий Ладюк – ведущий солист Московского театра «Новая Опера», а с 2007 года приглашенный солист Большого театра России. География его гастролей включает в себя выступления на лучших мировых сценах: Парижская опера, театр Лисео в Барселоне, Михайловский театр, Мариинский театр, театр Ла Монне в Брюсселе, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Хьюстонская Большая опера, театр Реджио в Турине, театр Ла Фениче в Венеции, Норвежская Королевская опера, NHKhall в Токио и многие другие.

В репертуаре певца свыше тридцати оперных и кантатно-ораториальных партий. Среди которых: «Борис Годунов» М. Мусоргского (Щелкалов), «Евгений Онегин» (заглавная партия), «Пиковая дама» (князь Елецкий), «Иоланта» П. Чайковского (Роберт) , «Война и Мир» С. Прокофьева (Андрей Болконский), «Искатели жемчуга» Ж. Бизе (Зурга), «Волшебная флейта» В.А. Моцарта (Папагено), «Травиата» Дж. Верди (Жорж Жермон), «Паяцы» Р. Леонкавалло (Сильвио), «Любовный напиток» Г. Доницетти (Белькоре), «Севильский цирюльник» Дж. Россини (Фигаро), Дж. Верди «Аттила» (Эцио), партии баритона в кантате «Carmina Burana» К. Орфа и в кантатах С. Рахманинова «Весна» и «Колокола» и др.

Василий Ладюк сотрудничает с выдающимися дирижерами и режиссерами, среди которых Валерий Гергиев, Пласидо Доминго, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Михаил Плетнев, Дмитрий Юровский, Джеймс Конлон, Джанандреа Нозеда, Андрей Кончаловский, Дмитрий Черняков, Франческа Замбелло, Каспер Холтен и др.

Василий Ладюк – постоянный участник фестивалей «Владимир Спиваков приглашает…», «Черешневый лес», «Крещендо» Дениса Мацуева, а также Международного музыкального фестиваля в Кольмаре (Франция). С 2014 года является основателем и художественным руководителем Музыкального фестиваля «ОПЕРА Live».

Александр ГИНДИН:

Заслуженный артист России Александр Гиндин знаком любому современному меломану. Это удивительно талантливый артист, самобытный исполнитель, один из самых востребованных музыкантов нашего времени. В его фортепианной игре эмоциональность и яркость красок сочетается с виртуозным пианизмом, тонкостью, интеллектом и глубоким осмыслением музыки.

Александр Гиндин является международным художественным руководителем Шведского Королевского Фестиваля – «Royal Swedish Festival», в рамках которых ежегодно проводит концерты и с 2010 года арт-директором фестиваля «Приношение Кнушевицкому» в Саратове.

Александр Гиндин успешно гастролирует в России и за ее пределами. Его концерты проходят в лучших залах Бельгии, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Израиля, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Турции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии, Китая, Бразилии, США и других стран.

Пианист выступал с такими крупными российскими и зарубежными оркестрами, как Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Национальный филармонический оркестр России, Российский национальный оркестр, Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, ансамбль «Виртуозы Москвы», Оркестр Государственного Эрмитажа «Санкт-Петербург Камерата», Парижский оркестр (Orchestre de Paris), Бельгийский национальный оркестр, Немецкий симфонический оркестр Берлина, Роттердамский симфонический оркестр, филармонические оркестры Лондона, Хельсинки, Люксембурга, Льежа, Фрайбурга, Монте-Карло, Мюнхена, «Salzburg Camerata», Токийский столичный симфонический оркестр, Новый японский филармонический оркестр, Кансайский филармонический оркестр и многие другие коллективы.

Среди дирижеров, с которыми сотрудничал пианист – Владимир Ашкенази, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, Владимир Минин, Арнольд Кац, Юрий Симонов, Дмитрий Китаенко, Фуат Мансуров, Василий Синайский, Александр Лазарев, Саулюс Сондецкис; Алан Гилберт, Кшиштоф Пендерецкий, Пааво Ярви, Джеймс Де Прист, Леонард Слаткин, Луи Лангре, Элиаху Инбал, Артур Фаген, Давид Шаллон, Юозас Домаркас и другие.

Александр Гиндин – постоянный участник международных музыкальных фестивалей. В их числе российские фестивали «Русская зима», «Звезды в Кремле», «Новый век российского пианизма», «Владимир Спиваков приглашает», «Кремль музыкальный», Международный фестиваль искусств им. А.Д. Сахарова, а также Шведский Королевский фестиваль в Стокгольме и др.