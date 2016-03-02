За 12 серий до (часть 1)...

На этой неделе - старт продолжение сезона "2015/16" сериала под названием "Российская Премьер-лига". В этой записи поговорим о матчах второго плана первого игрового дня тура.

Сравнить футбольный сезон с сезоном любого из сериалов (модных во все времена) - не такая глупая задумка: у обоих есть актеры - главные действующие лица (команды), все герои сериала «встречаются» друг с другом (футбольные матчи), у каждой такой встречи - интриги, кульминация, развязка (в футболе порой интереснее, чем в сериалах), у каждого героя (команды) - свои фанаты, каждый актер играет свою роль и занимает свое место в табели о рангах в конце каждого сезона: кто-то умирает (вылет в ФНЛ), в следующем сезоне появляются новые герои... Мы также ругаем отечественные сериалы, поглядывая на запад. Только вот футбол всё же более непредсказуем, чем любой сериал.

Российский футбол с треском проваливший еврокубковый февраль, в марте возвращается на отечественные стадионы, и уже в ближайший уик-энд мы с вами станем свидетелями старого-доброго чемпионата России.

Поговорим о матчах второго плана первого игрового дня 19-й серии российского футбольного сериала.

Крылья Советов - Ростов

5 марта, суббота. 14:30 (мск).

На своих сборах самарцы сыграли разными составами семь контрольных игр (+4=1-2, 12-11). Поработали «Крылышки» неплохо, но далеко идущие выводы пока делать рано: сборы - это всего лишь сборы.

В осенних матчах Чемпионата России «Крылья» идут на 12-м месте - с одной стороны недалеко и зона «стыков» (на три очка опережают «Уфу», с другой - рядом и «крепкие середняки» (на одно очко опережают самарцев «Амкар», «Рубин» и «Динамо»).

«Ростов» на сборах также сыграл семь матчей, исходы которых повторились и с самарскими (+4=1-2, 9-5).

«Ростовчан», ведомых Курбаном Бердыевым, в этом сезоне сравнивают с английским «Лестером», который продолжает наводить шороху в АПЛ. Сейчас команда с берегов Дона на втором месте чемпионата России, отставая от лидера на три очка и пропуская меньше всех (16) голов. К слову, идущие чуть ниже команды тоже недалеко. Что будет представлять «Ростов» в весенней части сезона, мы узнаем уже совсем скоро.

Матч 19-го тура обе команды проведут на выезде, поле стадиона «Металлург» не сможет принять матч, так что команды сыграют в Саранске. Букмекеры отдают небольшое преимущество номинальным «гостям», что логично. При том, как классно играет оборона ростовчан, «Крылья» навряд ли смогут забить, а вот «Ростову» для победы хватит и одного точного удара.

Мой прогноз на этот матч - 0:1

Рубин - Кубань

5 марта, суббота. 17:00 (мск).

Казанцы провели восемь встреч на сборах (+4=3-1, 15-5), у «Кубани» контрольных игр было десять, в которых ни разу не была зафиксирована ничья (+5=0-5, 15-12), кроме того команда Сергея Ташуева сыграла уже и в официальной игре. В матче 1/4 финала Кубка России краснодарцы проиграли питерскому гранду в дополнительное время. Судя по этой встрече, стоит похвалить «Кубань» и ее тренера - время даром не теряли, команда обновилась, играет легко, твердо и внятно, и, наверняка, будет пытаться изменить ситуацию, в которой она оказалась.

В настоящий момент «Кубань» - один из аутсайдеров чемпионата России, команда делит на 14-15 места с «Анжи». Спасительное 12-е место в четырех очках, а от последнего места команду отделяет лишь одно. «Рубин» же после 18 туров делит 9-11 места с «Динамо» и «Амкаром», все три команды набрали по 20 очков. Навряд ли в этом сезоне казанцы составят конкуренцию в борьбе за евроместа, но и командой, борющейся за выживание, называть ее не стоит.

В грядущую субботу команды встретятся в битве за три очка. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, однако не взирая на место в турнирной таблице, думаю, кубанцы смогут дать бой и не проиграют.

Мой прогноз на этот матч - 1:1.

Другие части статьи:

За 12 серий до (часть 2)...

За 12 серий до (часть 3)...

За 12 серий до (часть 4)...