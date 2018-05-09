Наталья Ищенко назначена на должность старшего вице-президента,​ директора департамента уп

«Ренессанс Кредит» объявляет о новом назначении. Наталья Ищенко заняла должность старшего вице-президента, директора департамента управления банковскими продуктами и вошла в управленческую команду «Ренессанс Кредит»

«Ренессанс Кредит» объявляет о новом назначении. Наталья Ищенко заняла должность старшего вице-президента, директора департамента управления банковскими продуктами и вошла в управленческую команду «Ренессанс Кредит». Она будет координировать работу подразделений банка, деятельность которых связана с анализом, разработкой и развитием кредитных, депозитных и комиссионных продуктов, а также взаимодействием со страховыми компаниями.

Наталья имеет 16-летний опыт работы в крупных банках и международных консалтинговых компаниях. Она обладает глубокой экспертизой в части оптимизации процессов с помощью современных методик и технологий. До прихода в «Ренессанс Кредит» Наталья занимала должность директора сектора повышения эффективности финансовых институтов в российском представительстве Ernst & Young. Ранее она возглавляла одно из подразделений операционного блока Альфа-Банка, где отвечала за разработку стратегии по повышению эффективности, а также управление проектным офисом и офисом digital-трансформации.

«Я рад, что Наталья присоединилась к команде «Ренессанс Кредит». Перед банком стоят важные задачи в части адаптации продуктовой стратегии в соответствии с рыночными условиями. Уверен, что разносторонний опыт и знания Натальи будут способствовать успешному достижению поставленных целей», – прокомментировал Алексей Левченко, председатель правления «Ренессанс Кредит».