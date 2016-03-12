Ширер, Агуэро и еще 4 отличных дебюта в английской Премьер-лиге

Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» рассказывает о футболистах, результативно отыгравших стартовые поединки в чемпионате Англии.

18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд феноменально дебютировал в чемпионате Англии, забив два мяча и отдав голевую передачу в матче против «Арсенала» (3:2). Блог «Футбол в стиле Ретро» решил покопаться в «чертогах разума» и рассказать о других игроках, отлично и результативно сыгравших свои стартовые поединки в английской Премьер-лиге.

Стоит оговориться сразу, речь пойдёт конкретно о Премьер-лиге, первый турнир которой был сыгран в сезоне-1992/1993. Более ранних турниров под названиями «Первый Дивизион» и «Футбольная Лига» мы касаться не будем.

15.09.1992. Алан Ширер («Блэкберн Роверс»)

Супердебют совпал с первым сезоном и даже туром в истории английской Премьер-лиги. Алан, только-только сменивший «Саутгемптон» на «Блэкберн», сходу получил место в основном составе «бродяг». В выездном матче против «Кристал Пэлас» нападающий отметился дублем, а команды разыграли захватывающий триллер с мирным исходом – 3:3.

По итогам сезона на счету Ширера значилось 16 забитых мячей.

«Кристал Пэлас» - «Блэкберн Роверс» - 3:3

Брайт, 37 (1:0); Рипли, 42 (1:1); Саутгейт, 63 (2:1); Ширер, 66 (2:2); Ширер, 81 (2:3); Осборн, 90 (3:3).

20.08.1994. Юрген Клинсманн («Тоттенхэм Хотспур»)

Клинси прикатил в Англию в статусе суперзвезды. В первом же матче в составе «шпор» он этот статус подтвердил, забив победный гол в ворота «Шеффилд Уэнсдей» в сумасшедшем по накалу матче.

По итогам сезона немец достиг отметки в 21 забитый мяч.

«Шеффилд Уэнсдей» - «Тоттенхэм Хотспур» - 3:4

Шерингем, 19 (0:1); Андертон, 30 (0:2); Петреску, 54 (1:2); Колдервуд (в свои ворота), 66 (2:2); Бармби, 71 (2:3); Клинсманн, 82 (2:4); Хирст, 83 (3:4).

17.09.1996. Фабрицио Раванелли («Мидлсбро»)

В летнее межсезонье 1996 года харизматичный итальянец неожиданно сменил действующего обладателя трофея Лиги чемпионов «Ювентус» на скромный «Мидлсбро». И в первом же матче за «Боро» Раванелли, буквально тремя месяцами ранее забивавший в финале главного европейского клубного турнира, отметился хет-триком в ворота «Ливерпуля».

Сезон же вышел удачным для итальянского нападающего, но не для клуба в целом. Несмотря на 16 мячей «Серебряного Лиса», «Боро» покинул АПЛ, заняв лишь предпоследнее (19-е) место в итоговом табеле о рангах.

«Мидлсбро» - «Ливерпуль» - 3:3

Бьёрнебю, 4 (0:1); Раванелли (с пенальти), 26 (1:1); Барнс, 29 (1:2); Раванелли, 36 (2:2); Фаулер, 65 (2:3); Раванелли, 81 (3:3).

19.08.2001. Рууд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»)

Трансфер забивного голландца из ПСВ за 19 миллионов фунтов стерлингов стал на тот момент рекордным для «Юнайтед». Правда, рекорд был побит уже через 11 дней, ведь Хуан Себастьян Верон обошёлся манкунианцам в 29,1 миллион фунтов. Рууд с первого же матча начал с лихвой оправдывать вложенные в него деньги. Под раздачу попал «Фулхэм», а «Волнистый Рой» начал свою славную карьеру в Премьер-лиге дублем.

В том сезоне Рууд отгрузил 23 мяча в ворота соперников, и лишь на гол отстал от занявшего первую строчку в списке бомбардиров чемпионата Тьерри Анри.

«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм» - 3:2

Саа, 4 (0:1); Бекхэм, 35 (1:1); Саа, 48 (1:2); ван Нистелрой, 51 (2:2); ван Нистелрой, 53 (3:2).

15.08.2011. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

Звездный форвард перешел в «Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года и сразу влюбил в себя болельщиков клуба отменными бомбардирскими способностями. В первом же матче чемпионата с участием Куна был разгромлен «Суонси». Новичок команды вышел на замену во втором тайме, и уже через девять минут открыл свой лицевой счёт мячам, забитым в Премьер-Лиге. Еще через три минуты он отдал голевую передачу на Давида Сильву, а под занавес матча зажег свою фамилию на табло во второй раз.

В конце сезона бомбардирская копилка Агуэро насчитывала 23 точных удара, в том числе и мяч, принесший «горожанам» первый титул чемпионов Англии более чем за 40 лет.

«Манчестер Сити» - «Суонси Сити» - 4:0

Джеко, 57 (1:0); Агуэро, 68 (2:0); Давид Сильва, 70 (3:0); Агуэро, 90 (4:0).

06.05.2014. Джеймс Уилсон («Манчестер Юнайтед»)

Впервые появившись на поле в матче Премьер-лиги уже под занавес сезона , 18-летний форвард отметился дублем в ворота «Халл Сити».

Единственный футболист в нашем списке, кто не сумел реализовать свой талант (пока не сумел, ибо возраст футболиста позволяет надеяться на лучшее). Этот выход на поле так и остался единственным в сезоне 2013/2014. В следующем сезоне Уилсон имел гораздо больше игрового времени, но воспользоваться своим шансом закрепиться в составе «Юнайтед» так и не сумел. Проведя в сезоне 2014/2015 в общей сложности 348 минут, отметиться на табло он смог лишь один раз.

«Манчестер Юнайтед» - «Халл Сити» - 3:1

Уилсон, 31 (1:0); Уилсон, 61 (2:0); Фрайатт, 63 (2:1); ван Перси, 86 (3:1).

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Фото: pinterest.com, tottenhamhotspur.com, squawka.com, the72.co.uk, zimbio.com

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