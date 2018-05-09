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    «Русская классика» с песочной анимацией

    18 ноября 2018
    19 ноября 2018 года на сцене театра фольклора «Русская песня» состоится ПРЕМЬЕРА программы «Русская классика с песочной анимацией» в исполнении легендарного Санкт-Петербургского ансамбля «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ» и талантливого мастера песочной анимации междун

    19 ноября 2018 года на сцене театра фольклора «Русская песня» состоится ПРЕМЬЕРА программы «Русская классика с песочной анимацией» в исполнении легендарного Санкт-Петербургского ансамбля «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ» и талантливого мастера песочной анимации международного класса – Лилии ЧИСТИНОЙ.

    Произведения М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Рахманинова и других известных русских композиторов в оригинальных обработках Терем-квартета прозвучат в сопровождении визуального шоу в технике sand art (рисование песком).

    Живая музыка в сочетании с рисунком рождающимся, меняющимся на глазах, возникающим как будто ниоткуда и исчезающим в никуда – не концерт, но спектакль, в основе которого синтез искусств – музыкального и изобразительного.

    ТЕРЕМ-КВАРТЕТ – ансамбль, известный своими творческими экспериментами, обладатель собственного неповторимого стиля и основоположник жанра «русский кроссовер». За 30 лет существования дал свыше 3000 концертов, объехал 65 стран мира, записал два десятка дисков. Он играл в Ватикане перед Папой Римским и Матерью Терезой, перед принцем Чарльзом в Сент-Джеймсском дворце, на саммите Большой Восьмерки в Петербурге, на Олимпиадах в Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи, на конкурсе «Евровидение» в Москве. Любое выступление Терем-квартета гарантирует зрителям заряд сумасшедшего драйва и позитива. Ювелирный уровень исполнения, совершенный профессионализм, невероятный музыкальный вкус позволяют питерской четверке создавать совершенно неожиданные в своей оригинальности аранжировки широко известных и любимых мелодий.

    Лилия ЧИСТИНА – мастер песочной анимации международного класса. Член Творческого Союза Художников России, участница российских и международных конкурсов, лауреат Московской и Берлинской недель искусств 2013 и 2014 года, лауреат 5-ого Международного Циркового фестиваля в Альбасете (Испания 2012г.). Занимается Sandart (искусство рисования песком/на песке) с 2006 г, имеет свой особенный почерк и манеру исполнения. Художник по образованию и призванию, Лилия занимается также традиционной живописью, росписью стен, предметов интерьера, иллюстрацией книг, рисует светом («Лайт-аниация») и на воде («Эбру»).

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