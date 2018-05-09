Отрывок из книги 9-ой «Дневник бизнес-леди»

серии «Опыт моей жизни» автора – И. Д.

31 окт 2018 г

Или у мира – слишком толстая кожа?

У меня слишком слабые нервы?

Проснулась от того, что кто-то вставил мне в голову тяжелое сверло и пошел сверлить без удержу.

Сверло сносило мне башню, в клочья. Проснулась от мучительного невыносимого дискомфорта.

Точно! Где-то наверху, непонятно на каком этаже – делают ремонт. Два месяца как мы вернулись из Нью-Йорка – сверлят постоянно.Спасения нет.

Самое интересное, что в Нью-Йорке, в Бруклине, тоже все лето сверлили, как оголтелые. Все лето кто-то что-то ремонтировал!

Я возмущена. Но не ночью же! Посмотрела на часы. Восемь утра три минуты. Уже право имеют.

Не выспалась. Придется встать в восемь утра. Нечего поздно ложиться!

Пошла зарядиться кофе. Старая привычка: кофе нужно заработать – сегодня в облегченном виде.

Только имейлы просмотрела. Ответила.

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Сын на кухне оставил кучу грязной посуды.

Еду не убрал в холодильник. Хоть и готовил вчера 3 часа САМ! И на продукты – зарабатывает теперь САМ. Такое у меня теперь воспитательное правило. Агрессивное.

Новости по ТВ немного заглушают дрель с потолка. Пью кофе. Жадно черпаю в нем радость. Балкон открыла для усиления эффекта. Поздняя осень. 31 октября. Красивый вид – деревья, желтые листья, светлое небо.

По ТВ передают:

«В Германии медбрат убил около 200 больных. Делал это на протяжении 20-ти лет. Вводил больным смертельные дозы лекарств, а потом спасал их. Делал он это – в надежде на то, что будет выглядеть героем среди сослуживцев и в глазах начальства. Вот дескать СПАСИТЕЛЬ!

Спасти удавалось не всех. Многие погибали.

Это уже третий суд над медбратом...»

Я слушаю и мне становится не по себе. Вот попадешь в больницу и никогда не догадаешься какой таракан в голове у того, кто тебя может одним движением убить, или покалечить. А должен, по идее – спасать.

Тараканы в головах у двуногих – катастрофические. НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ.

Я четко осознаю свою ошибку, на протяжении всей жизни – не все двуногие, выглядящие как люди – на самом деле, люди.

Следующая новость:

В каком-то селе уже десять лет кто-то поджигает дома.

Показывают людей, оставшихся без крова. Людей, оставшихся на улице. Их слезы, детей...

От этих кадров настроение мое мрачнеет, хоть утро от Бога и ясное, свелое.

Диктор продолжает быстро читать:

«Кому это выгодно? Девелоперам? Бизнесменам. Ведь земля там «золотая».

Сожжено уже более 70-ти домов. А виновных так никто и не находит. Зато участки дорожают в районе. Корреспонтент пытается разобраться. Но – лишь одни вопросы. Ответов нет.»

В этот момент раздается взрывоподобный шум, не по ТВ, который не умолкает.

Взрыв продолжается... и продолжается... и продолжается...

Он заглушает и звук телевизора и звук несмолкающей дрели навеху. Звук дрели то возникает, то сменяется тупыми ударами молотка или какого-то тяжелого предмета. Взрыв же со стороны двора – наводнил просто кажется весь мир.

Выглянув невольно во двор – я вспоминаю, что вот уже более года идет капитальный ремонт соседнего дома. Эти начинают не так рано. В девятом часу. Что они там мастерят я не знаю, но взрывной шум не прекращается так долго, что я вынуждена закрыть балкон. Вид осени и желтых листьев стал недоступен. Так же как и свежий утренний воздух, которым я пыталсь взбодриться, потому как не выспалась.

Новости по ТВ продолжаются. Умер любимый всеми мультипликатор, создатель мультиков, любимых всей страной – таких как «Доктор Айболит», «Приключения барона Мюнхаузена»...

Да... смерть идет наступательно. За всеми. По очереди.

Далее в новостях: разобрались с останками разбившегося самолета. Самолет был новый. Его недавно лишь приобрели. Оказывается, он не сгорел. Останки нашли в воде. (Показывают останки. Меня передергивает.) Исследовали. Возникли вопросы к производителям: почему новенький самолет разбился?

Во мне все четче и яснее формируется вопрос. А стоит ли жить в таком мире?

Мои сомнения словно с двух сторон подпитывают два невыносимых шумовых раздражителя: сверху, с потолка – тупой низкий вибрирующий звук мощной дрели, сменяющися ударами молотков и со двора – всеобъемлющий, взрывной, непрекращающийся шум, от которого дохнет все живое и неживое.

Но все терпят.

И молчат.

А что делать?

Эта подпитка, подталкивание к созреванию желания покинуть этот мир, шумовыми раздражителями – происходит уже не на когнитивном уровне, а чисто на физиологическом. Тупой низкий звук, совместно с невыносимой вибрацией, неотсупающей уже много, десятки лет, дрели – просверливающей мне мозг – сверху, с потолка, и неутихающего взрывного шума каких-то приборов или машин, нарушающих покой всего округа – со двора.

Я уже хорошо поняла: когда эти соседи надо мной закончат ремонт, начнут ремонт – другие соседи. Передышка если и будет – будет небольшой. Если я уеду на другой конец Земли, например в Нью-Йорк, там тоже кто-то из соседей непременно будет что-то сторить или ремонтировать. Доказано опытом.

В элитных билдингах Манхэттена - от дрелей, просверливающих мозги – тоже, не убежать. Помню, как было. Лишь более строго регламентировано по часам.

Даже на полу-необитаемой Флоридской земле, где я гостила у папы – ежедневно, к какому-нибудь соседу приезжали люди с огромными машинами, дрелями, драндулетами – и сверлили каждую мою клетку – ЧАСАМИ!

Даже когда я поехала на Кипр, отдыхать на 5 дней – дрели были и там! За эти пять дней, там – в дорогом пятизвездочном отеле – что то сломалось и дрелями и молотками долбили мне мозг – даже на отдыхе.

Когда я попала в больницу, с отравлением. В реанимацию! В элитной, дорогущей, одной из лучших клиник Москвы – и там – дрели и молотки догнали меня. Ремонт не остановят – даже для больных! Даже за большие деньги.

– У нас идет реконструкция здания. Мы ничего не можем сделать! Приносим извинения.

Я ищу и не нахожу ответа: куда на земном шаре можно убежать, чтоб надежно укрыться от звука дрели?! А ведь это СЕРЬЕЗНО. Это – без преувеличений!

Есть на земном шаре место – где я смогу укрыться от шума разнообразных адских машин, просверливающих насквозь каждую мою клетку? Все мое тонкое ранимое человеческое существо!

У тех кто принимает законы о шуме – шкура крокодилья?

Или это нарочно так делается – чтоб люди долго не жили?

Центральная нервная система – главный рулевой всех серьезных болезней. Шумовое воздействие на центральную нервную систему – особенно, если длительное, постоянное и комплексное – доказано наукой еще со времен црая Гороха.

Доказано, что люди, чьи дома выходят окнами на шумные магистрали, или находятся поблизости от шума и вибрации метро – живут меньше, болеют чаще и даже соображают хуже. Часто люди не осознают влияния шума. Но от этого оно не становится меньше.

Те кто пишут законы о шуме – плохо образованы? Или напротив, слишком хорошо???

Или – им все-равно?

Я начинаю приходить к выводу – что уход в другой мир, не так уж и страшен, как на когнитивном, так и на физиологическом уровне. С разных сторон на меня нацелена комплексная атака – УХОДИ ИЗ ЭТОГО МИРА! ТУТ УЖАСНО!

Есть два выбора: смерть или необитаемый остров.

Смерть – уже становится не так страшна. Наконец – там будет тихо!

Или хотя бы – никак!

Прости меня, Господи!

Нет, я пришла в этот мир не для того чтобы так просто сдаться и уйти как слабак. У меня есть МИССИЯ. Терпи, казак, у тебя есть – РАДИ ЧЕГО ЖИТЬ.

Словно поняв мои мысли о том, как мерзок этот мир, диктор центрального ТВ заговорила о добрых делах.

Давайте поможем больным детям. Спасем их.

Вот Ваня, ему 7 лет. Он умирает от рака. А это Лена, ей три годика – у нее церебральный паралич... Этому ребенку отрезали ножку...

Фотографии больных детей. Причем, в самых что ни есть трогательных моментах – добивают мое утро. Сердце рыдает. Я выключаю Тв. Звуки дрели с потолка, над головой и взрывного шипения за дверью балкона, во дворе, тут же проступают и набрасываются, словно жадно ждали этого момента. Мысленно хватаясь за голову я убегаю в зал. Там потише. Но слышно.

Я сажусь и думаю. Как же быть с сыном, который ни за что не хочет взрослеть, взять ответсвенность?

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Одеваюсь и выхожу на улицу. Не могу больше выдержать.

Вышла на Арбат пройтись, отдых нужен мозгу. На каждом сантиметре стоит «музыкант» и играет на таком градусе, что Москва трясется. Это раздражает только меня?

Люди им еще деньги кидают, блин!

Полиция гуляет. Подхожу к ним.

– Почему ничего не предпринимаете? Не слышите как шумит?

– А он имеет право! Законы не мы пишем. Днем – имеет право шуметь. С 10 утра до 10 вечера. Перерыв с 13 до 15 час.

– Тогда почему динамики сорвали вот этому магазину, что дескать шумят?

– Кто сорвал? Не мы!

– Управа!

– Мы не отвечаем за управу! Шуметь можно днем.

– Вот на таком градусе??? Весь день? На каждом сантиметре Арбата?

– Законы не мы пишем!

Кто писал законы? У того кто писал законы – крокодилья кожа?

Или так специально законы пишут, чтоб люди долго не жили????

Уборочные машины непрерывно ездят по единственной пешеходной улице столицы и так шумят, что по уровню шума превышают шум загруженных магистралей.

Уборочных машин – по центру ездит несметное количество.

Но почему нужно с таким шумом???

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На другой день – решаю, не пойду на Арбат. Там слишком шумно.

Иду по Пречистенскому переулку. Дом 20 – ремонт. Дом 18 – сверлят безудержно. Кто то устанавливает кондиционер. Дом 16 – пыль столбом. Кап ремонт вековой. Там бензпилой рассекают плиты.

Далее пауза. Две минуты иду по тихой улице. Только восстановлюсь. За углом сторят большой дом. Оттдуа несутся звуки дрелей и отбойных молотков. По голове. По голове. По голове. Не успеваю я пройти это место – даже восстановиться, меня встречает следующая новостройка – на следующем углу. И там пыль столбом.

Далее – у метро. Там тоже строят фасад: все жужжит и скаблит. Тоже пыль столбом. У входа на территорию Храма Христа Спасителя – снова ремонт. Справа ремнот. Слева ремонт. Сверлят, тонко рубят, бьют, взрывают, колотят.

Ежась я спешу пройти быстрее этот кусок.

На входе на мост ДИНАМИК ОРЕТ ТАК, ЧТО я теряю контроль и с трудом удерживаюсь, чтоб не напасть на белетершу, продающиую билеты.

– Прогулка на теплоходе! Часовая прогулка!...

Но зачем орать так громко? Все итак давно поняли, что можно прокатиться на теплоходе. Нет, динамик включон так, чтоб все оглохли! Без устали! 12 месяцев в году! От темна до темна!, От зари до зари! Без перерывов! Громко так, что Храм сам трясется.

– Прогулка на теплоходе! Прогулка на теплоходе! Прогулка на теплоходе! Прогулка на теплоходе!!!

И остановить их НЕКОМУ!

Как хоть они сами – это целыми днями выдерживают?

У меня слишком слабые нервы? Или у мира – слишком толстая кожа?

Юристы не реагируют на мои просьбы заняться этим. Даже за деньги. Им это не интересно. Юристы считают меня сумашедшей.

За последний год – я обратилась с такой просьбой, как минимум к пяти юристам. Ни один не отреагировал. Исчезают.

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Я иду дальше.

Около Стрелки, напротив, снесли несколько зданий – теперь большое строительство. Уже третий год! Между Стрелкой и «теплоходным» крикуном – 2 минуты передышки. Затихает один, возникает другой.

Стройку что напротив Стрелки слышно долго, на протяжении всего времени, пока я спускаюсь вниз и иду вдоль воды, к Петру, потом мимо Петра...

По обе стороны реки в разных местах кто-то дрелит, рассекает бензопилой, колотит отбойными молотками, хоть как-то, да шумит. Везде стройка.

Куда спастись????

У прудов – чинят пруды. Дрели и молотки. НЕТ квадратного сантиметра в мире – где было бы надежно тихо!

Могила – как единственно надежное спасение от невыносимого шума – все больше и больше приходит на ум, как последнее остающееся решение.

А куда?

Элитные дома – нет!

Больница, реанимация – нет!

Дорогая платная больница – нет!

Отдых на Кипре – нет!

Цивильные Штаты – нет!

Тихий Бруклин – нет!

Избалованный Манхэттен – нет!

Забытая Богом Флорида, захолустье – нет!

В своем доме – нет!

В доме мамы – нет!

На улице – нет!

В парке – нет!

На пешеходной улице, Арбате – нет!

Везде, везде, везде – шум, ор, зашкаливающие децибеллы, отбойные молотки, рупоры, неуемные уборочные машины, пилорамы, дрели, дрели, дрели........

Как не убить кого-то, не выдержав....

Уйти... уйти самой. Там – будет тихо.

Или по крайней мере, никак.

У тех кто пишет законы и их контролирует – кожа крокодилья?

Или все специально так сделано – чтобы люди побыстрее УХОДИЛИ САМИ???