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    «Ренессанс Кредит» повысит доходность по дебетовым картам до 7,5%

    16 ноября 2018
    «Ренессанс Кредит» с 16 ноября 2018 года повысит на 0,25 п.п. процентную ставку на остаток собственных средств по дебетовой карте
    «Ренессанс Кредит» с 16 ноября 2018 года повысит на 0,25 п.п. процентную ставку на остаток собственных средств по дебетовой карте. Теперь при наличии на счете суммы от 0 до 499 999,99 рублей в течение календарного месяца, за который начисляются проценты, доход будет рассчитан по ставке 7,5% годовых, а при сумме от 500 000 рублей и выше – по ставке 6% годовых. Доход начисляется на минимальный остаток средств на карте в календарном месяце.
    «Мы стремимся предложить клиентам максимально интересные и выгодные условия приумножения средств. Наша дебетовая карта – это удобный платежный инструмент, одновременно позволяющий держателям получать дополнительный доход в виде процентов, ежемесячно начисляемых на остаток, – рассказал Дмитрий Курганов, исполнительный директор, начальник управления развития банковских продуктов «Ренессанс Кредит». – Процентная ставка в 7,5% является одной из самых высоких на рынке дебетовых карт и доступна абсолютно всем клиентам – как новым, так и текущим».
    Снимать наличные с дебетовой карты можно без комиссии в кассах и банкоматах «Ренессанс Кредит», а также в сумме до 25 000 рублей в течение календарного месяца в банкоматах других банков, в том числе за рубежом.
    Комиссия за обслуживание не взимается, если в месяц клиент тратит по карте не менее 5 000 рублей или держит на карте средства в размере не менее 30 000 рублей. В остальных случаях ежемесячная комиссия составляет 59 рублей.
    Комиссия за выдачу дебетовой карты составляет 99 рублей и взимается один раз в момент оформления. Для этого клиенту достаточно внести деньги на карточку через кассу или терминал в отделении банка.
    Имеется возможность бесплатного внесения денежных средств на счет: через сервис переводов card-to-card на сайте банка или с помощью терминалов, банкоматов и касс в отделениях «Ренессанс Кредит».
    В интернет-банке и мобильном приложении клиенты с помощью карты могут оплачивать различные услуги – мобильную связь, интернет, ЖКУ и пр., переводить средства на свои счета и счета третьих лиц, открытые в «Ренессанс Кредит», и совершать внешние переводы на счета в других кредитных организациях. Вкладчики на данную карту также могут получать проценты по своим депозитам.
    Дебетовые карты банка подключены к бонусной программе «Простые радости». С каждой операции по оплате товаров и услуг ее участнику начисляется на бонусный счет определенное количество баллов – от 1% до 10% от суммы чека. Впоследствии бонусы могут быть конвертированы в рубли по курсу 1 бонус = 1 руб. при совершении покупок в установленных банком акционных категориях или по курсу 2 бонуса = 1 руб. при оплате сотовой связи и ЖКУ через мобильный банк и интернет-банк. Также, используя дебетовые карты «Ренессанс Кредит» для оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах, представленных в рамках специального кэшбэк-сервиса, клиенты могут получить до 30% от суммы покупки обратно на счет.
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