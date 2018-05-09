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    «Ренессанс Кредит» предоставил клиентам свыше 62 млрд рублей в виде кредитов​ наличными

    14 ноября 2018
    «Ренессанс Кредит» продолжает органически наращивать объемы нецелевого кредитования. В первые 9 месяцев 2018 года банк предоставил клиентам 62,2 млрд рублей в виде кредитов наличными

    «Ренессанс Кредит» продолжает органически наращивать объемы нецелевого кредитования. В первые 9 месяцев 2018 года банк предоставил клиентам 62,2 млрд рублей в виде кредитов наличными. При этом в январе-марте выдачи составили 17,6 млрд руб., в апреле-июне – 22,2 млрд руб., а в июле-сентябре – 22,4 млрд руб. Объем кредитов наличными, предоставленный заемщикам по итогам трех кварталов текущего года, на 27,2% превысил показатели аналогичного периода 2017, когда было выдано 49 млрд рублей. По объему выданных в первые 9 месяцев нецелевых займов «Ренессанс Кредит» занимал 9 позицию среди игроков сегмента[1].

    За январь-сентябрь 2018 портфель кредитов наличными банка увеличился на 26,4% и достиг 92,4 млрд руб. По данному показателю на 1 октября 2018 «Ренессанс Кредит» занимал 10 строчку.

    Чаще всего в январе-сентябре 2018 года кредиты наличными в банке оформляли женщины (61%). Что касается возраста, то большинство заемщиков – 30% – входят в группу 31-40 лет. Чуть меньше – 25% клиентов – относятся к категории 41-50 лет. Заемщиков в возрасте 51-60 лет 17%.

    В первые 9 месяцев текущего года клиенты «Ренессанс Кредит» чаще всего брали кредиты наличными для осуществления ремонтных и строительных работ, с целью покупки нового или б/у автотранспорта, а также для приобретения мебели и крупной бытовой техники.

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    [1] По данным Frank Research Group

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