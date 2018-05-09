Банк Хоум Кредит и карта «Свобода» освобождают от процентов и переплат 

Банк Хоум Кредит усовершенствовал карту рассрочки и представляет ее под новым брендом «Свобода».

Карта «Свобода» – это:

– 0% на все покупки в рассрочку;

– 40 000 магазинов-партнеров;

– Рассрочка до 12 месяцев;

– Бесплатное оформление и обслуживание.

«Карта “Свобода“ – невероятно простой и удобный инструмент для совершения покупок. Новая карта сохраняет главное преимущество – ей можно платить в любых магазинах – и при этом предоставляет больше возможностей. Благодаря наличию двух составляющих лимита (для операций в сети партнеров и вне ее) карта отлично подходит для крупных трат и мелких повседневных покупок. Карта выгодна и проста в использовании: по всем покупкам клиенту выставляется единый платеж без процентов и переплат», – комментирует Артем Алешкин, заместитель председателя правления Банка Хоум Кредит.

В честь запуска карты «Свобода» Банк Хоум Кредит проводит акцию, в рамках которой на покупки вне партнерской сети будет предоставляться рассрочка до трех месяцев. Акция продлится до 14 февраля 2019 года, подробнее о ее условиях – по ссылке: https://www.homecredit.ru/download.php?id=27324

Также у карты «Свобода» есть полезные опции, которые можно подключить по желанию клиента в рамках программы «Свобода+»:

– Увеличение срока рассрочки в партнерской сети на 6 или 10 месяцев;

– Пропуск платежа.