Standard & Poor’s повысило рейтинг «Ренессанс Кредит» до уровня «B»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный рейтинг «Ренессанс Кредит» на одну ступень — с «В-» до «В», прогноз — «стабильный». Также агентство подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне «B»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный рейтинг «Ренессанс Кредит» на одну ступень — с «В-» до «В», прогноз — «стабильный». Также агентство подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне «B».

Повышение рейтинга стало возможным ввиду значительного улучшения качества активов банка. По итогам 1 полугодия 2018 доля кредитов, просрочка по которым превышает 90 дней, находилась на стабильно низком уровне — 3, 5% [1] — при существенном росте кредитного бизнеса.S&P отмечает, что банк усилил практики управления рисками и существенно повысил уровень эффективности сбора просроченной задолженности. По мнению агентства, качество активов «Ренессанс Кредит» и показатели его розничного портфеля в целом соответствуют показателям большинства других российских банков, специализирующихся на предоставлении услуг необеспеченного розничного кредитования.

Кроме того, S&P указывает, что за последние два года способность «Ренессанс Кредит» генерировать прибыль значительно повысилась. Это стало возможным благодаря постепенному сокращению кредитных потерь, относительно высокой и стабильной маржинальности бизнеса и росту операционной эффективности (показатель «отношение операционных расходов к доходам» продемонстрировал значительное улучшение со значения 61% в 2016 до 46, 1% в 2017 и 39, 8 % в первом полугодии 2018). По итогам первых 6 месяцев 2018 года рентабельность капитала банка составляла 23%. Агентство ожидает, что «Ренессанс Кредит» продолжит демонстрировать высокий уровень капитализации бизнеса.

S&P подчеркивает, что модель банка стала более устойчивой к потенциальным экономическим потрясениям благодаря усилению политик риск-менеджмента, более продвинутым процедурам отбора клиентов и хорошей способности генерировать прибыль.

«Мы рады, что Standard & Poor’s высоко оценило достижения банка. Наша команда по-прежнему будет фокусироваться на повышении операционной эффективности, снижении стоимости риска и улучшении качества активов, что позволит „Ренессанс Кредит“ показывать еще более высокие результаты деятельности и занимать ведущие позиции среди самых прибыльных и рентабельных банков в России», — прокомментировала Татьяна Хондру, первый заместитель председателя правления «Ренессанс Кредит».

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[1] Здесь и далее использованы данные аудированной отчетности банка за 2016, 2017 и 6 месяцев 2018 по МСФО