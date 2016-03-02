О "Реале" перед матчем с "Леванте"

"Реал" в этом сезоне будет пытаться выиграть Лигу чемпионов, ведь чемпионат уже проигран.

Для мадридского "Реала" поражение от "Атлетико" - это всегда пощечина. Особенно на "Сантьяго Бернабеу". Тем более, когда это поражение перечеркивает последние шансы (которые, к слову, и без того, были невелики) на победу в Примере.

Роналду не совладал с эмоциями: "Если бы вся команда играла на моём уровне, мы были бы первыми. <...> Я не говорю, что остальные игроки — невысокого уровня. Хесе, Ковачич, Лукас — они очень хороши. Данило сегодня вообще был лучшим! Не хочу критиковать партнёров, но „Реалу“ нужно больше игроков вроде Бензема и Марсело. Мне нравится играть с Бэйлом..."

Такой комментарий мигом облетел все футбольные СМИ, Криштиану сразу попытался извиниться, Рамос на правах капитана вступился за партнера по команде, но было уже поздно. Что творится внутри "Реала" нам неизвестно, но общее состояние (не физическое, а именно психологическое) понятно. Интересно вот что: Что со всем этим будет делать Зиннедин Зидан?

Именно главным тренером должны решаться такие командные проблемы. Справится ли Зизу покажет лишь время, но президент "Реала" Флорентино Перес уже выписал и одобрил ему кредит доверия вплоть до следующего сезона. А что в этом?

Зидан после все того же поражения в мадридском дерби сказал очевидное: "Чемпионат для "Реала" завершен". Это почти наверняка означает, что Примера для "Мадрида" превратится в тренировочную базу для Лиги чемпионов. Из важных матчей в чемпионате у "Реала" осталась лишь встреча с "Барселоной" в начале апреля, в остальных же Зидан будет пробовать молодежь и наигрывать состав под свой "зидановский" стиль (наверняка, он у него есть).

Ближайший матч - уже сегодня. "Реал" сыграет на выезде против "Леванте", который пытается бороться за выживание и сейчас занимает последнее место в Примере. Уже известна заявка "Реала" на матч, в которой отсутствуют дисквалифицированные Рамос и Карвахаль и травмированные Бэйл, Модрич и Бензема, зато вернулся в строй Пепе.

Скорее всего, состав "Реала" на этот матч будет следующим: место в воротах займет Кейлор Навас, в центре защиты сыграют Пепе и Варан, на флангах обороны - Начо и Данило. В центральной части поля будут действовать Кроос, Ковачич и Иско, а в нападении будут орудовать Хамес, Криштиану и Майораль, который проявил себя в предыдущем матче с "матрасниками".

Полностью заявка на матч с "Леванте" выглядит так: Вратари: Навас, Касилья, Яньес;

Защитники: Варан, Пепе, Начо, Данило, Техеро;

Полузащитники: Кроос, Хамес, Каземиро, Ковачич, Васкес, Иско, Эдегор, М. Льоренте;

Форварды: Криштиану Роналду, Хесе, Майораль.

Какой бы состав Зиннедин Зидан не выпустил в старте, для "Реала" и его игроков важно выиграть, показав при этом игру. Командную игру.