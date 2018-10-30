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    «Ренессанс Кредит» предложил клиентам кэшбэк до 30% за покупки в интернет-магазинах

    30 октября 2018
    «Ренессанс Кредит» совместно с компанией CASHBACKFORCE запустил кэшбэк-сервис. Теперь клиенты, оплачивая кредитными и дебетовыми картами «Ренессанс Кредит» товары и услуги в различных интернет-магазинах, смогут получить кэшбэк в размере до 30% от сум
    «Ренессанс Кредит» совместно с компанией CASHBACKFORCE запустил кэшбэк-сервис. Теперь клиенты, оплачивая кредитными и дебетовыми картами «Ренессанс Кредит» товары и услуги в различных интернет-магазинах, смогут получить кэшбэк в размере до 30% от суммы покупки. Средства будут зачисляться на специальный счет в личном кабинете пользователя на странице сервиса, после чего их можно будет перевести обратно на карту или на текущий счет, открытый в «Ренессанс Кредит».
    Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, пользователю необходимо зарегистрироваться на специальной странице сайта партнера​: https://rencredit.cashbackforce.ru/main Далее из представленного там списка нужно выбрать интересующий интернет-магазин и оплатить покупки картой «Ренессанс Кредит». Кэшбэк поступит на специальный счет. Средний срок зачисления средств – 30 дней.
    Перевести деньги со специального счета можно на карту банка или на текущий счет. При этом минимальная сумма для перевода составит 50 рублей при перечислении на текущий счет и 1000 рублей при перечислении на кредитную или дебетовую карту.
    «Нам важно, чтобы держателям карточек банка было не только удобно, но и выгодно ими пользоваться. Кэшбэк-сервис позволит нашим клиентам совершать покупки в их любимых интернет-магазинах и получать часть потраченных средств обратно, – рассказала Галина Уткина, вице-президент, директор департамента управления банковскими продуктами «Ренессанс Кредит». – Уверены, новый сервис понравится нашим клиентам и станет отличным дополнением к действующей бонусной программе «Простые радости».
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