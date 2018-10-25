МРМЦ совместно с ФНКЦ ФМБА России поддержали первый Черноморский полумарафон в Севастополе

Более 800 человек приняли участие в первом Черноморском полумарафоне. Спортивно-развлекательное мероприятие состоялось при поддержке Многопрофильного республиканского медицинского центра и Федерального научно-клинического центра ФМБА России

К участию в марафоне были допущены все желающие в возрасте от 14 лет и старше в зависимости от длины дистанции.

20 октября зарегистрированные участники забега смогли пройти обследования в мобильном пункте МРМЦ и ФНКЦ ФМБА России. В рамках осмотров специалистами Центра было выдано более 100 медицинских справок, которые являлись допуском к участию в марафоне. Так, у одного из марафонцев было выявлено кожное заболевание. Пациент не был допущен к соревнованиям, т.к. поставленный диагноз является противопоказанием к участию в спортивных состязаниях, и направлен на дальнейшее обследование.

Непосредственно марафон состоялся 21 октября. Всего было организовано 4 дистанции, протяжeнностью 5, 10, 21,1 км, а также командная эстафета, длина которой составила 2 км. Во второй половине дня состоялось награждение победителей и призеров соревнований. За состоянием здоровья марафонцев следили специалисты МРМЦ и ФНКЦ – скорая неотложная помощь в этот день дежурила с 08:00 до 12:00.