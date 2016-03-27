ЦСКА, «Зенит», сборная России и другие дебюты Романа Широкова

Вдохновившись отличной игрой капитана сборной России в первом матче за ЦСКА, участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» вспоминает, как Широков дебютировал в других командах.

Новичок ЦСКА, Роман Широков великолепно дебютировал в составе нового клуба. Благодаря усилиям новобранца, «армейцы» одержали убедительную победу в четвертьфинале Кубка России над «Уфой» – 2:0. Сначала Широков забил первый официальный гол ЦСКА в 2016 году, а затем эстетским «черпачком» начал молниеносную атаку, завершившуюся точным ударом Ахмеда Мусы.

Вдохновившись подвигами капитана сборной России, блог «Футбол в стиле Ретро» решил вспомнить о других чудесных дебютах Романа Николаевича.

Широков – игрок «поздний». По-настоящему раскрываться Роман начал в 26-летнем возрасте, когда перешёл в подмосковные «Химки». И именно там он впервые обратил внимание тренерского штаба национальной сборной, которым руководил не кто иной, как названный в России «Волшебником» Гус Хиддинк. Но имя, известное широкой публике, Широков сделал в петербургском «Зените». Поэтому именно «Зенит» мы и взяли за отправную точку нашего повествования.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

В составе «Зенита» Роман дебютировал 13 февраля 2008 года. Дик Адвокат, руководивший тогда сине-бело-голубыми, неожиданно отрядил Широкова в защитники. Первый матч несомненно можно отнести в актив «внезапного» оборонца, «Зенит» минимально, и что более важно, «всухую» обыграл испанский «Вильярреал», чем положил старт своей знаменитой весенней кампании в Кубке УЕФА – 2007/2008, завершившейся в итоге завоеванием трофея.

Совпадение или нет, но единственный матч на турнире, пропущенный Широковым из-за дисквалификации, едва не обернулся катастрофой для «Зенита». Матч в Марселе по большой случайности завершился лишь тремя пропущенными мячами. «Марсель» имел подавляющее преимущество и в отсутствие Романа творил с обороной петербуржцев буквально все, что хотел, обстучав все стойки зенитовских ворот и упустив с добрый десяток отличных моментов.

Сборная России

В национальной команде Широков дебютировал в марте 2008 года. Первый матч нынешнего капитана пришёлся на товарищеский матч против сборной Румынии, где Роман сыграл на позиции опорного полузащитника. Игра сложилась неудачно, как для новичка, так и для команды в целом – дружина Хиддинка была нещадно бита хозяевами поля – 3:0. Дебют в официальном матче (Евро-2008, стартовый матч против сборной Испании – 1:4) тоже вышел для Широкова, мягко говоря, неоднозначным. С одной стороны – невразумительная игра в защите на пару с Денисом Колодиным, и как следствие – незабвенный эпитет «Широков – не уровень сборной» от комментатора Виктора Гусева. А с другой (и об этом мало, кто вспоминает) – голевая передача на Романа Павлюченко. Тем не менее, нового вызова в национальную команду пришлось ждать больше двух лет.

«Краснодар» (Краснодар)

Следующим клубом Широкова стал «Краснодар», куда Широков в сезоне 2013/2014 отправился в аренду. Непосредственно дебют вышел смазанным, краснодарцы неожиданно уступили на своём поле «Уралу» (0:1), а сам Роман получил травму и покинул поле еще в первом тайме. Однако второй матч наглядно показал, кто такой Роман Широков! «Краснодар» камня на камне не оставил от московского «Спартака» (4:0), а вдохновенно проведший встречу Широков отметился двумя голевыми передачами.

«Спартак» (Москва)

А спустя несколько месяцев Роман примерил уже спартаковскую футболку. Предсезонку и начало сезона 2014/2015 Широков пропустил из-за травмы ахилла. Поэтому дебют в составе красно-белых состоялся лишь поздней осенью. Но какой дебют! Маэстро вышел на замену во втором тайме матча чемпионата России против «Локомотива», и в концовке встречи принес своей команде ничью (1:1), головой замкнув передачу Квинси Промеса.

В качестве постскриптума. Любопытное наблюдение: все странствия по клубам последних трех лет связаны исключительно с непростым характером футболиста. Поговаривают о потасовке с Лучано Спаллетти (обе стороны отрицают этот факт), не сработался Роман и с Муратом Якином, что стало одной из причин конфликта интересов с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Это наталкивает на мысль, что руководству и тренерскому штабу ЦСКА предстоит непростая задачка – сработаться с «правдорубом». Игрок-то Роман Николаевич по российским меркам явно топовый, а вот характер у него явно непростой…

Ретроспектива Романа Широкова

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Фото: pfc-cska.com, fc-zenit.ru, www.spartak.com

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