Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 8-й тур РФПЛ

"Бомбардир" продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В восьмом туре вызов президенту "СА-Футбольное агентство" бросает редактор ленты новостей Денис Лапшин.

"Бомбардир" продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В восьмом туре вызов президенту "СА-Футбольное агентство" бросает редактор ленты новостей Денис Лапшин.

ЦСКА – "Зенит" - 2:2

Алексей Сафонов. Прогноз: 1:1. Армейцам стратегически важно сдержать клуб из Санкт-Петербурга, чтобы сохранить свой отрыв от соперника. Думаю, что у игроков в головах будут мысли о Лиге чемпионов, поэтому ничейный исход устроит оба коллектива.

Денис Лапшин. Прогноз: 2:1. Команда Боаша последнее время испытывает проблемы: летом клуб почти не усилился, главный тренер дисквалифицирован и собирает чемоданы, да и атмосфера по слухам не лучшая. ЦСКА не поможет недавний "отпуск" Слуцкого в сборную, но по сравнению с проблемами сине-бело-голубых это кажется чем-то совсем незначительным.

"Амкар" - "Кубань" - 1:1

А. С. Прогноз: 1:0. Специфическое поле в Перми, плюс команде Гаджи Гаджиева отступать уже некуда, каждое очко на вес золота. "Амкару" надо обыгрывать "Кубань", пока в краснодарской команде царит неразбериха в управлении.

Д. Л. Прогноз: 1:1. "Амкар" неплохо начал чемпионат, чего не скажешь о "Кубани", но команде Дмитрия Хохлова пора реабилитироваться. Думаю, что свой шанс зацепить хотя бы одно очко она использует.

"Рубин" - "Локомотив" - 3:1

А. С. Прогноз: 1:1. "Локомотив" неплохо играет на выезде, но "Рубин" после отставки главного тренера должен встряхнуться, надо уже исправлять свое турнирное положение. Не думаю, что кто-то из футболистов сыграет ниже своего уровня.

Д. Л. Прогноз: 0:2. В случае с "Рубином" кризис принял уже иную форму, и отставка Билялетдинова сможет принести свои плоды лишь тогда, когда на его место придет специалист с четким видением ситуации. Возможно, Валерий Чалый и имеет это видение, но времени у него слишком мало.

"Спартак" - "Ростов" - 1:0

А. С. Прогноз: 1:0. "Ростов" неплохо играет в линии обороны, но красно-белые обязательно должны набирать три очка в родных стенах, чтобы реабилитироваться за поражение от махачкалинского "Анжи".

Д. Л. Прогноз: 3:1. "Ростов" набрал неплохой ход при Бердыеве, но состав "Спартака" значительно сильнее, а Дмитрий Аленичев наконец смог дать своей команде то, чего не получалось у его предшественников.

"Краснодар" - "Динамо" - 4:0

А. С. Прогноз: 2:0. "Краснодар" по уровню сильнее "Динамо", да и перерыв в чемпионате должен был пойти на пользу подопечным Олега Кононова. "Быки" бросят все силы на данную встречу, тем более она пройдет на домашнем стадионе. Кобелеву будет тяжело вместе с "Динамо" выстоять на выезде.

Д. Л. Прогноз: 2:2. "Краснодар" в этом сезоне выступает ниже своих возможностей, в то время как "Динамо" вместе с Кобелевым и своей молодежью, пока смотрится неплохо. Класса бело-голубым для победы скорее всего не хватит, но бой "быкам" они точно дадут.

"Анжи" - "Терек" - 0:2

А. С. Прогноз: 1:0. Команда Юрия Семина в Москве обыграла "Спартак" и теперь почувствовала вкус побед. Вряд ли дома они захотят прервать свою успешную серию. Да и за тренера своего футболисты должны биться.

Д. Л. Прогноз: 1:0. Кавказское дерби возвращается в Премьер-лигу, но фаворита в нем определить непросто: "Анжи" дышит в спину "Тереку" в турнирной таблице. Рискну все-таки поставить на команду из Махачкалы: после победы над "Спартаком" она должна найти в себе силы одержать победу на домашнем стадионе.

"Нам надо просыпаться". Колыванов, Безденежных, Кротов – о настоящем и будущем "Уфы"

"Уфа" - "Урал" - 0:1

А. С. Прогноз: 1:0. У Колыванова собралась команда неплохая, просто коллективу где-то не очень везет. Верю, что в восьмом туре три очка достанутся им.

Д. Л. Прогноз: 1:0. "Урал" остался без Гончаренко, и если в матче с "Тереком", как признался Ерохин, команду из Екатеринбурга мотивировал букмекерский скандал, то в матче с "Уфой" им придется тяжелее.

"Крылья Советов" - "Мордовия" - 1:0

А. С. Прогноз: 2:1. Интересная игра будет, так как бывший руководитель Мордовии сейчас возглавляет Самарскую область. Но надеюсь, что вся политика останется в стороне.

Д. Л. Прогноз: 2:0. Веркаутерен пригласил в "Крылья" многих неплохих футболистов во главе с Молло, который проявил себя в матче с чемпионом страны "Зенитом". Не вижу причин, по которым самарцы не смогут отпраздновать еще одну победу, на этот раз на домашнем стадионе.

8-й тур:

Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 12:8

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – "Бомбардир" - 41:52

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла