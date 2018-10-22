«Ренессанс Кредит» расширил функциональность дистанционных сервисов

«Ренессанс Кредит» продолжает совершенствовать функциональность своих дистанционных сервисов. Так, в интернет– и мобильном банке реализована возможность изменения ПИН-кода по карте

«Ренессанс Кредит» продолжает совершенствовать функциональность своих дистанционных сервисов. Так, в интернет– и мобильном банке реализована возможность изменения ПИН-кода по карте. Для этого пользователю необходимо выбрать соответствующую карту, нажать кнопку «изменить ПИН-код», указать в открывшемся окне новый и подтвердить введенные данные. Затем в специальном поле ввести код подтверждения из смс-сообщения и завершить процесс.

Также у пользователей появилась возможность активировать карту. В списке продуктов клиенту нужно выбрать неактивированную карточку, придумать и установить для нее ПИН-код, подтвердить указанную информацию и ввести код из смс-сообщения.

«Современная система дистанционного банковского обслуживания должна обеспечивать доступ ко всем необходимым клиенту операциям. Мы постоянно улучшаем функциональность удаленных сервисов, предоставляя пользователям возможность совершать большинство действий по своим банковским продуктам более удобным для них способом», – прокомментировал Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредит».