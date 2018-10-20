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    Самая красивая стюардесса в мире

    20 октября 2018
    Красотка!!!

    Интернет-пользователи нашли самую красивую стюардессу в мире

    Пользователи социальной сети назвали сотрудницу авиакомпании Air Asia самой привлекательной стюардессой в мире после того как один из пассажиров выложил ее фотографию в Facebook. Об этом сообщает Daily Mail.

    Поклонник опубликовал снимок, на котором 24-летняя уроженка Малайзии Майбел Гуо в красной униформе разносит закуски по салону самолета. Фотография сразу стала вирусной, и многие пользователи пришли в восторг от внешности стюардессы.

    «Как мне купить билет на один рейс вместе с ней?» — интересовались одни. «Я бы частенько нажимал кнопку «Вызвать стюардессу» во время этого полета», — шутили другие

    Некоторые посчитали такие комментарии неуместными, однако девушка была не против восторженных отзывов о ее внешности. «Я не понимаю, почему все так отреагировали на мои снимки. Но мне было очень приятно читать эти добрые слова», — сказала Гуо.

    Она также отметила, что в свободное время занимается танцами и обожает путешествовать по миру. Девушка добавила:

    Я просто хочу быть хорошей бортпроводницей и делать полет других людей комфортнее.

    После поста поклонника в ее Instagram-аккаунте прибавилось около 50 тысяч подписчиков.

    В сентябре китайскую стюардессу уволили после того как видео с эффектным предложением руки и сердца во время полета стало вирусным в социальных сетях.

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