Самая красивая стюардесса в мире

Красотка!!!

Интернет-пользователи нашли самую красивую стюардессу в мире

Пользователи социальной сети назвали сотрудницу авиакомпании Air Asia самой привлекательной стюардессой в мире после того как один из пассажиров выложил ее фотографию в Facebook. Об этом сообщает Daily Mail.

Поклонник опубликовал снимок, на котором 24-летняя уроженка Малайзии Майбел Гуо в красной униформе разносит закуски по салону самолета. Фотография сразу стала вирусной, и многие пользователи пришли в восторг от внешности стюардессы.

«Как мне купить билет на один рейс вместе с ней?» — интересовались одни. «Я бы частенько нажимал кнопку «Вызвать стюардессу» во время этого полета», — шутили другие

Некоторые посчитали такие комментарии неуместными, однако девушка была не против восторженных отзывов о ее внешности. «Я не понимаю, почему все так отреагировали на мои снимки. Но мне было очень приятно читать эти добрые слова», — сказала Гуо.

Она также отметила, что в свободное время занимается танцами и обожает путешествовать по миру. Девушка добавила:

Я просто хочу быть хорошей бортпроводницей и делать полет других людей комфортнее.

После поста поклонника в ее Instagram-аккаунте прибавилось около 50 тысяч подписчиков.

В сентябре китайскую стюардессу уволили после того как видео с эффектным предложением руки и сердца во время полета стало вирусным в социальных сетях.